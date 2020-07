Monsignor Dall'Aglio compie 90 anni

«L’unica corona che mi ha contagiato è quella del rosario, il Coronavirus invece cerco di tenerlo a distanza». Monsignor Walter Dall’Aglio compie novant’anni oggi, ma la verve è quella di sempre.

L’amato sacerdote attualmente risiede a Traversetolo, il paese in cui in gioventù ha celebrato la prima messa, dove riceve le amorevoli cure del nipote osteopata. Ordinato sacerdote il 21 giugno del 1953, monsignor Dall’Aglio due settimane più tardi viene nominato cappellano della parrocchia di Noceto, dove rimane per sette anni, fino al 1960.

Successivamente assume l’incarico di parroco di San Secondo, dove resta per venticinque anni, guadagnandosi la stima e l’affetto dei propri parrocchiani. Nei ventisei anni successivi, dal 1985 al 2011, monsignor Dall’Aglio è vice rettore della basilica della Steccata al fianco di don Franco Sandrini, rettore per ventotto anni. Dal 2011 è Canonico onorario della Cattedrale, un impegno che ha portato avanti tra celebrazioni e confessioni fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso.

«Per questi novant’anni - afferma lucidissimo - voglio solo dire "Grazie" al Signore, perché mi ha dato la grazia di incontrare e poter aiutare tante persone. Mi sento un prediletto per i tanti doni che ho ricevuto in questi anni».

La festa per i novant’anni al momento è rimandata. «Ho deciso che non faremo feste con amici e parrocchiani per evitare rischi di contagio - precisa -. Oggi alle 11 celebrerò la messa assieme a mio nipote. L’amico Mario Barantani ha preparato una preghiera dei fedeli che ha fatto circolare tra i nostri amici che reciteranno tutti lo stesso giorno alle 11. In questo modo saremo insieme spiritualmente».

Monsignor Dall’Aglio ripercorre le tante esperienze vissute nel corso degli anni: il viaggio da Noceto a Madonna di Campiglio in Lambretta, il pellegrinaggio a Lourdes tra pentole e tende degli scout, i campi estivi a Vecciatica di Monchio. Nel periodo nocetano infatti, il sacerdote si era occupato soprattutto dei giovani e degli scout, creando un legame indissolubile con tanti ragazzi che ancora incontra. Indimenticabili anche gli anni vissuti a San Secondo. «L’Itsos Galileo Galilei - racconta - è nata negli anni Settanta nei locali dell’oratorio. Inizialmente era soltanto un biennio di scuola superiore, poi con il passare del tempo l’istituto è cresciuto costantemente. Grazie alla laurea in teologia alla pontificia università Lateranense ho potuto insegnare anche giornalismo scolastico alla scuola media e religione alle superiori. Posso quindi affermare che come sacerdote e parroco ho potuto occuparmi non solo di prime comunioni e cresime, ma anche della crescita culturale e sociale di San Secondo». Grande anche l’impegno profuso per far tornare all’antico splendore i luoghi di culto della parrocchia. «Ricordo di essere riuscito a restaurare l’antica pieve romanica di San Genesio, la chiesa più antica della Bassa, senza chiedere un centesimo ai sansecondini, grazie ai fondi ricevuti dalla Sovrintendenza ai beni architettonici e artistici di Bologna - ricorda -. A questo intervento si sono poi aggiunti quelli all’oratorio del Serraglio e di San Luigi, oltre che della chiesa collegiale parrocchiale». Monsignor Walter Dall’Aglio da ormai alcuni anni è cittadino onorario di San Secondo e di Noceto, due realtà a cui è strettamente legato e per le quali si è speso con tutto se stesso per la crescita dei giovani e di tutta la comunità dei fedeli. «Per questi novant’anni non desidero autocelebrazioni - conclude -, ma ricordare tutti i miei fedeli nella preghiera, ringraziando il Signore».

