«Il cantiere in via Trieste? Un altro lockdown»

ISABELLA SPAGNOLI

Il cartello indica la chiusura della strada fino al 22 agosto, ma i commercianti di via Trieste dicono di essere stati avvertiti che i lavori di rifacimento della rete dei sottoservizi di acqua, luce e gas, continueranno fino a settembre.

«Gli stessi interventi erano cominciati l’anno scorso e avevano occupato metà della strada, partendo dal ponte di via Trieste. Ora, invece, riguardano il secondo tratto della via - spiega l’edicolante Giampaolo Corradi - Sono iniziati lunedì scorso e abbiamo già toccato con mano i tanti disagi che stanno arrecando, soprattutto a noi commercianti che siamo stati chiusi diverse settimane per il il lockdown. Siamo ripartiti a lavorare da poco tempo: era questo il momento giusto per spaccare in due la strada? Non si potevano terminare i lavori lo scorso anno o scegliere un periodo diverso? Il passaggio è calato moltissimo e non solo per qualche giorno. Vivremo un secondo lockdown».

Dello stesso parere anche i titolari del bar tabaccheria Diegoli. «Cominciavamo a riprenderci ora ed ecco la batosta - spiega sconsolata Barbara Diegoli - La strada è già diventata deserta, pochissimi i clienti che entrano. Credo che, con un po’ di buon senso, si sarebbero potuti organizzare i lavori nel periodo in cui tutto era chiuso. In quel modo, non si sarebbe penalizzato nessuno. Nei prossimi due mesi e mezzo abbiamo previsto di lavorare molto meno: non ci voleva proprio».

Anche i residenti lamentano il disagio del cantiere che spezza in due via Trieste. «Questa è una via martoriata - spiega Andrea, che ha segnalato i disagi - Due anni fa era stato posizionato il teleriscaldamento, l’estate scorsa erano stati fatti gli stessi lavori nella prima parte della strada e per noi è un inferno. La strada è chiusa al traffico, non si può circolare, parcheggiare e si convive con rumore e sporco. Quando si rompe una via si deve calcolare tutto. Quest’anno c’è molta gente a casa e la viabilità ne risentirà parecchio. Purtroppo stiamo già pagando la mancata costruzione del sottopasso di via Benedetta che ha, in questo modo, convogliato tutto il traffico sull’incrocio di via Venezia e di via Trieste».

Chiara, della galleria d’arte Morgana, conclude: «E’ vero, via Trieste è una strada abbastanza tartassata, i disagi sono tanti, ma penso che, se i lavori andavano fatti, è inutile aspettare. Sarebbe stato molto peggio procrastinarli, per esempio in autunno o in inverno quando il passaggio di persone è maggiore. Quando tutto sarà finito saremo felici di esserci tolti il pensiero».