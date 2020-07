Al Pra l'appuntamento è un terno al lotto

LUCA MOLINARI

Prenotare un passaggio di proprietà di un’auto al Pra (Pubblico registro automobilistico)? Praticamente impossibile. A causa delle norme anti contagio legate all’emergenza Covid-19, è attivo solo uno sportello che non riesce a rispondere alle tante richieste degli utenti, costretti a prenotare le operazioni unicamente online.

Prima di andare di persona negli uffici di via Cantelli, bisogna registrarsi al sito dell’Aci e specificare di quale servizio abbiamo bisogno. Vengono quindi proposte all’utente quattro possibili date. Peccato che qualunque giorno si scelga compaia, impietosa, la dicitura «Non è più possibile prenotare appuntamenti in questa data».

Una vera e propria beffa. Se si prova a fare una telefonata per spiegare il disservizio, chi risponde solitamente rimanda l’utente al sito e lo invita a «tener provato più volte al giorno, perché i posti sono pochi e riuscire ad accaparrarsene uno è una lotteria».

Se invece ci si rivolge a una agenzia che si occupa di queste pratiche, ovviamente pagando un prezzo maggiore rispetto a quello che si spenderebbe rivolgendosi direttamente al Pra, l’attesa media è di una sola settimana.

Il disservizio - segnalato da diversi lettori della Gazzetta – lo abbiamo verificato anche noi stessi, provando a fissare un appuntamento per un passaggio di proprietà di auto. Le date proposte erano il 2, 6, 9 e 13 luglio. Ma cliccando su qualsiasi data, compariva sempre la scritta «Non è più possibile prenotare appuntamenti in questa data».

Francesco Croce, responsabile dell’Aci Parma, scusandosi per il disservizio, ha spiegato di spendersi quotidianamente, assieme ai propri collaboratori per «riuscire ad erogare un buon servizio in questa difficile situazione sanitaria».

Al momento funziona solo uno sportello e vengono fissati cinque appuntamenti al giorno (per i privati soltanto il lunedì e il giovedì). Quasi impossibile quindi riuscire a rispondere alle richieste di tutti. «Ci stiamo adoperando al massimo delle nostre possibilità per poter aprire in sicurezza tutti gli sportelli – sottolinea Croce – ma, così come gli altri 105 uffici sparsi in tutta Italia, siamo vincolati al rispetto di un protocollo sanitario che prevede una disponibilità ridotta di personale, nel rispetto delle disposizioni normative e nel superiore interesse del diritto alla salute, sia dei dipendenti che degli utenti che accedono negli ambienti».

Forse, alla fine di luglio, saranno allentate le restrizioni e quindi aumenterà il lavoro degli uffici. «Mi rendo ben conto della situazione – prosegue Croce – riuscire a prenotare un passaggio di proprietà è davvero difficoltoso».

Per venire incontro alle esigenze dell’utenza, circa il 90% delle operazioni ora possono essere effettuate da casa. «Da circa due mesi – precisa – è stata offerta questa opportunità ai nostri clienti. Tutte le informazioni relative alle operazioni che possono essere richieste tramite posta elettronica sono reperibili sul nostro sito internet, mentre sono pochissime quelle che devono essere richieste direttamente agli sportelli. Mi dispiace molto per i disservizi a cui va incontro il cittadino, in questo particolare momento, ma posso assicurare che faremo di tutto per continuare ad offrire un servizio all’altezza degli standard di qualità di questo ente».

Quanto alla corsia preferenziale offerta alle agenzie, si tratta di una scelta che non dipende dal Pra «che si limita a validare le pratiche che vengono effettuate dalle singole agenzie», conclude Croce.