Zoppi, il pittore naif che dava vita ai sentimenti

ISABELLA SPAGNOLI

Ha cominciato a dipingere fin dall’infanzia e questa passione non l’ha mai abbandonato. Era un pittore naif, Giuliano Zoppi, che viveva e lavorava tra Parma e la Francia, esponendo in diversi musei internazionali. I suoi quadri hanno viaggiato per tutta Europa, in Canada e naturalmente in Italia (aveva esposto anche al Polo Museale Gualdo Tadino) dove era considerato uno degli artisti contemporanei più importanti.

Nonostante gli studi di carattere tecnico scientifico, Zoppi, aveva, da sempre, legato il suo cuore all’arte, anche se per vivere aveva dovuto fare diversi lavori. L’ultimo, lo vedeva impiegato alla biglietteria della stazione di Parma.

Il pittore che, senza avere alle spalle nessuna accademia artistica, sapeva osservare le cose, gli eventi, le storie, i sentimenti e le virtù umane, rendendole vive sulle tele, se n’è andato a soli 65 anni, lasciando sconvolti tutti quanti avevano avuto modo di apprezzare le sue doti artistiche ed umane.

Uomo mite, pacato ed umile, viene ricordato dal critico d’arte Marzio Dall’Acqua. «Era un pittore molto bravo. Cosciente dell’uso del linguaggio naif, attraverso le sue opere, esprimeva amore per il figurativo, per le strutture urbane. Conservo un suo bellissimo quadro sull’Oltretorrente – aggiunge Dall’Acqua -. Zoppi esprimeva il piacere del colore squillante, del colore che canta, che vibra, colore impastato con la luce in modo arioso. Il suo recarsi in Francia, dove ha riscosso successo, era un modo per uscire dal piccolo, dedicandosi a realtà magiche».

«Lo vidi l’ultima volta qualche tempo fa - sottolinea Dall'Acqua - prima della pandemia, alla biglietteria della stazione e in quell’occasione, mi sembrò di capire, che dopo la pensione, avrebbe voluto dedicarsi completamente alla pittura che per lui nasceva da una precisa esigenza, non quella di arricchirsi o ad ottenere successo, ma semplicemente del voler dipingere».