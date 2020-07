Arriva in rete la memoria dei prigionieri di guerra

ANTONIO BERTONCINI

La memoria che corre sul web, frammenti di vita di 1.181 persone di Parma e provincia che hanno vissuto l’esperienza della prigionia in tutti i continenti, dopo aver combattuto lontano dalla loro terra. Storie poco note di uomini dimenticati, ingiustamente guardati con sospetto anche dopo il ritorno in patria. Fra loro c’è chi ha sofferto la fame, chi ha imparato un lavoro, chi ha trovato l’amore, chi ha avuto la disillusione dalla propaganda fascista, chi ha vissuto il ritorno come paura e come speranza.

A riesumare lettere, schede, documenti, elenchi, ha pensato l’Istituto storico per la Resistenza e l’età contemporanea, che ne ha fatto oggetto del primo sito realizzato nell’ambito del più vasto progetto Parma in tempo di guerra, 1940-1945, nell’ottantesimo anniversario della Seconda guerra mondiale, grazie alla collaborazione con Comune, Provincia, Regione e Fondazione Cariparma. «Un portale digitale di public history ad alta divulgazione», lo ha definito l’assessore alla Cultura Michele Guerra, aprendo la presentazione all’auditorium Carlo Mattioli nel Palazzo del Governatore. «Questo progetto triennale ha il merito di rendere fruibile a tutti il materiale già presente nella sede dell’Isrec, facendone oggetto di un lavoro di lungo periodo destinato ad arricchirsi nel tempo grazie alla flessibilità dei nuovi strumenti di divulgazione. Ancor più significativo è che dentro questa prima parte del portale ci siano le ricerche di Mattia Tondelli, il giovane ricercatore scomparso troppo presto in circostanze tragiche, al quale si deve l’avvio di questo lavoro, che continua nella sua memoria».

Gianpaolo Cantoni, intervenuto per la Provincia, ha citato i ricordi della mamma, dei bengala che illuminavano a giorno mentre le bombe piovevano sulla polveriera di Noceto, parlando di «cicatrici che la guerra lascia nelle persone» e concludendo che «sapere serve per non dimenticare». Anche per Luigi Amore, direttore di Fondazione Cariparma, «la divulgazione della storia è elemento fondamentale per fare comunità, rafforzare la coesione sociale, e per non ripetere i tragici errori del Novecento».

«Oggi presentiamo un lavoro in itinere - ha ricordato Carmen Motta, presidente Isrec - con carattere fortemente divulgativo, ma svolto con rigore, ricerca delle fonti, documentazione, testimonianze, e soprattutto aperto ai contributi di storie, memoria, arricchimenti che possono arrivare dai cittadini. Lo facciamo valorizzando il lavoro di un giovane che non c’è più, ma che ci lascia un’eredità di ricerca importante su un pezzo di storia ancora da scrivere».

Prigionieri nei campi alleati è il primo atto del progetto digitale quinquennale Parma in tempo di guerra, al quale sta ora lavorando Domenico Vitale. Allo stato attuale la ricerca ricostruisce 1.181 storie di prigionieri del Parmense, attraverso la mappatura di 226 campi di prigionia, la pubblicazione di schede e documenti e di decine di lettere provenienti dal fondo dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia.

«La chiave di lettura del progetto - ha specificato Marco Minardi, direttore Isrec - è parlare delle persone e della loro storia, ricostruire, soprattutto attraverso le lettere, il clima che si viveva a Parma in quegli anni e i sentimenti dei giovani in prigionia».

«Le lettere - ha ribadito Vitale - aprono uno squarcio di vita su questi soldati, né vittime né eroi, troppo a lungo ingiustamente emarginati nella memoria pubblica per colpe che non erano loro». Il progetto continuerà nei prossimi anni con I militari di Parma sui fronti di guerra e La guerra a Parma, per chiudersi nel 2023-25, con Guerra e Resistenza nel Parmense.