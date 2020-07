Jeep tamponata: due carabinieri all'ospedale

Due carabinieri, in forza alla Stazione di Fidenza, sono finiti all’ospedale, dopo essere rimasti feriti, in un tamponamento avvenuto ieri intorno alle 13, in via XXIV Maggio. I due militari, che erano stati impegnati in una mattinata di controlli ed erano a fine turno, stavano procedendo a bordo della Jeep, modello Renegade, quando, per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi, mentre transitavano in via XXIV Maggio, in direzione di Parma e stavano svoltando per andare a fare rifornimento alla stazione di carburante Eni, sono stati tamponati da un’auto, condotta da un cinquantenne fidentino.

Nella collisione i due carabinieri hanno riportato traumi di lieve entità. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha prestato le prime cure sul posto ai due militari, caricandoli e trasferendoli al Pronto soccorso dell’ospedale di Vaio, dove sono stati sottoposti ad accertamenti. Le loro condizioni comunque non destano preoccupazione. Il conducente della macchina, anche se visibilmente sotto choc, è rimasto illeso. In supporto agli agenti della Polizia locale, è arrivata sul posto anche una pattuglia di carabinieri, che ha provveduto a disciplinare la circolazione veicolare, sempre piuttosto intensa in quel tratto di strada. Gli agenti della Polizia locale con i carabinieri, hanno presidiato la Jeep, che ha riportato seri danni, sino all’arrivo di un carro attrezzi.

La dinamica dell’incidente stradale è ora al vaglio dell’ufficio infortunistica della Polizia locale. A quell'ora sono stati parecchi gli automobilisti che, transitando lungo la via Emilia (in quel tratto urbano di strada prende il nome di via XXIV Maggio), hanno visto l'incidente e i mezzi coinvolti nel tamponamento, fra cui appunto, la Jeep in dotazione ai militari della Stazione carabinieri di Fidenza. Ovviamente l'episodio ha destato particolare curiosità ma anche sollievo nel constatare che i due militari in servizio se la sono cavata con ferite leggere e di nessuna preoccupazione.

r.c.