La truffa della casa al mare: amara sorpresa per una coppia

MASSIMO MORELLI

FELINO Truffata via Internet a una coppia di felinesi per l’affitto di un appartamento al mare.

IL VIAGGIO

È successo nei giorni scorsi quando, una volta caricata l’autovettura, si apprestavano a raggiungere Cesenatico. I due felinesi, una volta in autostrada, hanno iniziato ad avere qualche dubbio visto che il telefono del locatario non dava segni di vita. Arrivati sul posto i due coniugi hanno fatto l’amara scoperta: l’appartamento era regolarmente abitato da una famiglia risultata poi del tutto estranea alla truffa.

DUE MESI FA

Tutto aveva avuto inizio un paio di mesi fa quando via Internet i due felinesi avevano notato un appartamento a Cesenatico che rispondeva in pieno alle loro esigenze: poco distante dal mare, posti letto, il tutto in una zona tranquilla della cittadina romagnola.

IL CELLULARE

Composto il numero di cellulare indicato nel sito «Comprodaprivato» i due felinesi hanno parlato con una signora la quale ha affermato di seguire la pratica per conto del proprietario, tale Michael Adduci, nominativo che come vedremo troverà spazio anche su un quotidiano romano per un’altra truffa di stampo vacanziero.

LE INFORMAZIONI

Via telefono la signora che gestiva l’appartamento ha fornito in modo gentile tutte le informazioni richieste, indicando via e numero civico dello stabile situato a Cesenatico, arrivando ad un accordo per l’importo da versare.

La coppia di Felino, fidandosi di quanto detto dalla signora, sicuramente complice del proprietario, ha effettuato il bonifico di 1.235 euro a favore di Adduci su un conto bancario di Sassuolo.

IL SOSPETTO

Fin qui tutto bene. Ma una volta giunto il giorno della partenza il telefono della gentile signora ha smesso di squillare, facendo nascere il sospetto che sotto sotto ci fosse qualcosa di poco chiaro. Per i due felinesi la truffa si è materializzata come detto all’arrivo a Cesenatico con l’amara scoperta. Ai due coniugi non è rimasto altro che recarsi alla locale stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto, prima di trovare un’altra sistemazione nella località balneare per dimenticare al più presto la truffa di cui sono stati oggetto e godersi le meritate vacanze. Dicevamo di Michael Adduci, il suo nome compare in un articolo del «Corriere della Sera» di fine giugno per una analoga truffa architettata ai danni di due persone che avevano affittato un appartamento a Gaeta.

FALSO PROPRIETARIO

Anche in questo caso all’arrivo nella località laziale la persona che aveva saldato il conto ha trovato l’alloggio già abitato da persone ignare di quanto architettato dal presunto e falso proprietario. Anche in questo caso è scattata la denuncia ai Carabinieri.