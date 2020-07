Task force per salvarlo ma il gatto beffa tutti

Vigili del fuoco, carabinieri e volontari della Protezione civile: una vera e propria task force è intervenuta l'altra sera, attorno alle 22, in via D’Acquisto all’interno della scuola per l’infanzia Bottoni e Porcellini dove era stata segnalata, da parte di una residente di uno dei condomini della zona, la presenza di un gatto che continuava a miagolare in maniera incessante e straziante.

Così i vigili del fuoco, giunti da Fidenza, i carabinieri e i volontari della Protezione civile della città termale, una decina di persone in tutto, dopo essersi fatti aprire la struttura dalla responsabile, sono entrati all’interno muniti di torce cercando di capire da dove arrivasse il miagolio.

Una volta giunti nei pressi di un cavedio, chiuso da una grata in ferro, nel quale sono collocati alcuni sottoservizi, le torce elettriche hanno individuato il gatto che, probabilmente, era rimasto intrappolato nel ristretto spazio senza - sembrava - essere capace di uscire. A questo punto più che l’istinto poté la paura: forse spaventato da tanto movimento, infatti, il gatto è riuscito a trovare un pertugio attraverso il quale fuggire attraverso i campi dietro la struttura scrivendo così, un po' beffardamente, il lieto fine di questa insolita storia.

M.L.