In casa coca e bilancino, 40enne arrestata

COLORNO Le droga, ben nascosta in casa, e poi il bilancino e tutto l'occorrente per il confezionamento. Sono spuntate fuori una dopo l'altra le «prove» della sua attività illegale. Per queste ragioni una colornese di 44 anni è stata arrestata venerdì dai carabinieri della stazione di Colorno che sono intervenuti in un'abitazione del paese a seguito di una segnalazione giunta dagli assistenti sociali al lavoro per risolvere altre situazioni complicate all'interno del nucleo familiare. Dai colloqui in corso è emerso che non tutto, tra le mura di casa, si stava svolgendo nel pieno rispetto della legge.

A quel punto sono stati avvisati i carabinieri della stazione di Colorno che sono intervenuti all'interno dell'abitazione per compiere un primo controllo al quale ha poi fatto seguito una vera e propria perquisizione. Sono così stati trovati il bilancino, il materiale necessario per il confezionamento e soprattutto la droga, pronta a finire sul mercato della Bassa in vista del weekend. La donna è stata arrestata. Ieri mattina si è tenuto il processo per direttissima davanti al giudice Francesco Guerino Gatto e al pm Lino Vicini. La 44enne ha patteggiato un anno e quattro mesi, pena sospesa.

c.cal.