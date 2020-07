L'invisibile fermata del bus davanti al «Guatelli»

COLLECCHIO Gruppo di bambini di un centro estivo va in visita al museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro con il bus della Tep e si trova a scendere in una fermata inesistente, praticamente in mezzo alla strada. Le educatrici, sconcertate, si sono trasformate così in vigili urbani: hanno raccolto i bambini, si sono messe in mezzo alla strada, per altro senza strisce pedonali, e hanno fermato il traffico per farli attraversare, in un contesto davvero rischioso. Per fortuna sono intervenuti i carabinieri in loro aiuto. «E' successo qualche giorno fa, ma la pericolosità della fermata è stata segnalata da tempo - spiega Giuseppe Romanini, presidente della Fondazione Museo Ettore Guatelli - alle autorità competenti». Occorrerebbe creare una rientranza, in cui il bus possa accostare e le persone possano scendere in sicurezza. Inoltre è necessario prevedere un passaggio pedonale con le strisce su via Spezia, in quel tratto molto trafficata.

Gian Carlo Dodi, assessore ai Lavori pubblici di Collecchio, considera la richiesta di messa in sicurezza della fermata condivisibile. «Al momento - spiega - con Smtp, la Società per la mobilità e il trasporto pubblico di Parma, abbiamo condiviso un progetto, assieme ad Anas, per la messa in sicurezza di due fermate bus, in località Bettola, prima della frazione di Gaiano. Le criticità legate alla fermata in corrispondenza del museo Guatelli ci sono note. L'obiettivo è quello di intervenire anche qui prevedendo, per quello che ci compete, risorse economiche».

G.C.Z.