All'Annunziata le preghiere dell'Oltretorrente per Luigi Guareschi

Alle 20 sul sagrato dell'Annunziata ci sono già capannelli di persone. La gente l'ha portato con sé, Luigi Guareschi, il «suo» Luigi: nell'attesa che si possa entrare nella cattedrale dell'Oltretorrente, si scambia ricordi come si possono scambiare doni. Chi parla della sua ironia, chi della sua predisposizione a sdrammatizzare tutto, chi della sua bontà. C'è chi risale ancora più indietro fino alla mamma, «infermiera che fece tanto bene». Guareschi era di via Imbriani, e l'Oltretorrente è quartiere di barricate: le fece contro i fascisti e continua a farle più di altre zone per difendere la propria anima, la memoria di chi tra i suoi ha lasciato un segno. Non c'è solo tristezza sul margine di via D'Azeglio, tra i gruppetti che parlano di chi è stato strappato alla vita in modo tanto assurdo. C'è qualcosa di buono che niente può cancellare. Lo si respira, al di là delle mascherine che ricordano a tutti il divieto di abbracciarsi e di baciarsi. Proprio ora che ce ne sarebbe più bisogno.

Era un figlio del quartiere, Luigi, 69 anni, ucciso a bastonate lunedì sera a Iavole, due case sperse di Setterone, a sua volta spersa frazione di Bedonia. È uno degli angoli più remoti della nostra provincia: basta ascoltarne il dialetto, per capire quanto la Liguria sia vicina. In una di queste case abitava lui, con la moglie Maria Molinari (originaria di lassù); nell'altra, Sergio Molinari, 63 anni, stesso cognome, ma nessuna parentela con Maria. Venti metri sì e no divideranno i due edifici: troppo pochi come distanza di sicurezza, quando c'è di mezzo la follia. Sembra che proprio di questo sia stato vittima Luigi, preso a bastonate alla testa per motivi inesistenti dal vicino di casa (da lunedì notte in via Burla, arrestato per omicidio volontario) e lasciato morto sul ponticello della strada che porta ai Perini. Luigi era uscito per chiudere il pollaio: dalla sua Maria non è mai più tornato.

Ora, la gente dell'Oltretorrente lo porta con sé, nella sua chiesa, per il rosario, la prima delle funzioni a lui dedicate. Oggi poi, alle 17,30 sarà la montagna, la sua amata montagna a stringersi ai suoi familiari, con una messa di suffragio nella basilica della Madonna di San Marco a Bedonia. I funerali, infine, saranno celebrati all'Annunziata domani alle 10.

Si entra in chiesa su per giù all'ora in cui Guareschi deve aver perso la vita. Il sole radente illumina via D'Azeglio. Lassù, tra i monti, dev'essere sparito da un po'. In cielo è una gazzarra di rondoni impegnati a rincorrersi attorno alla cupola dell'Annunziata. A Luigi sarebbe piaciuto. La gente, intanto, prende posto all'interno: fuori, la città è quasi deserta, svuotata dal caldo e dalla serata della domenica. Ma dentro panche e sedie sono tutte occupate, per quanto consentito dalle regole del distanziamento.

Nella prima panca davanti all'altare, Maria sta tra i due figli: Francesco e Chiara. Dietro, la nuora Ida e il genero Luca e poi Giorgio, il fratello minore di Luigi. Manca solo la piccola Anna, figlia di Chiara. Per starle vicino, i Guareschi avevano in programma di tornare a vivere a Parma, in settembre. Il rosario viene celebrato dopo che il parroco Andrea Contini ha nominato i tre doni «bene espressi dalla preghiera: semplicità, fede e pace». Finite le preghiere, gli amici e i parenti sfilano a porgere le condoglianze a Maria e ai figli. Non c'è rabbia, nessuna parola d'astio da parte loro. È gente di fede. Nei suoi sguardi, la semplicità dei giusti. Ma la pace chissà quando riuscirà a ritrovarla.