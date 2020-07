Bar e bottega riaprono: Rigoso rinasce

MARIA CHIARA PEZZANI

MONCHIO La comunità che si fa carico del paese, per garantire l’erogazione dei servizi essenziali alla popolazione e far sopravvivere questa piccola realtà di crinale. Sono stati inaugurati ufficialmente ieri a Rigoso la bottega e il bar con tabaccheria, due attività che erano chiuse da tempo e hanno riaperto grazie allo sforzo della cooperativa di comunità «Corte di Rigoso», costituitasi ad aprile con lo scopo di garantire i servizi principali alle persone e mettere in atto iniziative da cui il paese possa trarre beneficio. Un esempio unico sul nostro territorio, che trae ispirazione da esperienze simili come quella di Succiso, e che oggi conta 60 soci. Un’esperienza che ha avuto il plauso dell’assessore regionale alla Montagna Barbara Lori, presente alla cerimonia, che ha sottolineato come l'iniziativa «rappresenti un’opportunità per i paesi dell’Appennino, in particolare per quelli di crinale, lontani rispetto ai grandi centri e ai servizi. In un momento in cui si fa fatica a guardare positivamente al futuro, questa iniziativa appare ancora più straordinaria».

Presente all’inaugurazione anche il sindaco di Monchio Claudio Riani e i colleghi di Corniglio Giuseppe Delsante e di Lesignano de’ Bagni Sabrina Alberini. Come annunciato dai presidenti del Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano Fausto Giovannelli e di Parchi del Ducato Agostino Maggiali i locali della bottega e del bar ospiteranno, grazie alla convenzione con i due enti, un punto informazioni per i visitatori, il primo dell’area Mab Unesco. A gestire le due attività Stefano Gaibazzi e la fidanzata Alessandra Sandri, che hanno accettato con entusiasmo la proposta della cooperativa di trasferirsi a Rigoso, lasciando la città e i propri impieghi per costruirsi una vita in montagna. Entrambi 30enni i due giovani hanno deciso di prendere parte al progetto della Cooperativa di comunità con grande entusiasmo. «Conosco il paese. Fin da quando ero piccolo i miei genitori hanno in affitto qui una casa e in estate, durante le feste, nei weekend siamo sempre venuti - ha raccontato Gaibazzi -. Anche ad Alessandra piace la montagna e abbiamo pensato che sarebbe stata l’occasione per costruire, nel tempo, qualcosa di nuovo».

I due giovani, lui giardiniere e lei commessa, hanno così deciso di lasciare la città e la sicurezza dei loro lavori, entrambi stabili e a tempo indeterminato, per vivere a Rigoso. «Siamo qui per cercare di mantenere vivo questo paese, per fare qualcosa per la comunità e valorizzare il territorio».