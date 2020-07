Tensione alla manifestazione per i macachi

LUCA PELAGATTI

A frugare sui social, a sbirciare le bacheche virtuali delle associazioni ambientaliste più estreme i segnali si potevano già notare: «Invadiamo Parma - avevano scritto nei giorni scorsi-. Macachi liberi subito, sarà battaglia. Astenersi buonisti».

Ma le spaccature all'interno del mondo animalista, la scelta di una domenica di piena estate e le prospettive di un termometro rovente avevano fatto sperare fino all'ultimo che la manifestazione di ieri contro gli esperimenti scientifici sui macachi potesse concludersi come le altre volte. Cioè con qualche slogan, striscioni e un generico appello ad una lotta senza tregua.

Non è andata così: nonostante i manifestanti fossero pochi, al massimo centocinquanta, per buona parte arrivati da fuori Parma, ci sono stati momenti di forte tensione. E la polizia per bloccare un corteo non autorizzato e, soprattutto, non facilmente controllabile, ha dovuto indossare i caschi e impugnare gli scudi.

Il tutto ha avuto inizio intorno alle 14.30 in piazzale della Pace dove era previsto il concentramento: l'emergenza Covid ancora attuale aveva suggerito ai responsabili dell'ordine pubblico di impedire un corteo per le vie della città e consentire solo una manifestazione all'ombra della Pilotta.

Ma come era apparso chiaro nello scorso mese di settembre le anime nel mondo che lotta per gli animali sono molte, diverse e distanti tra loro. Così, mentre una parte dei partecipanti sembrava intenzionata, semplicemente, ad esporre gli striscioni e chiedere la liberazione delle scimmie, una frangia di animalisti ha solo atteso il momento giusto. Ed a provato a partire. Forse volevano raggiungere gli stabulari dell'Università, forse volevano invadere le strade e ottenere più visibilità. Quello che è certo è che il corteo non era autorizzato e per bloccarli le forze dell'ordine hanno dovuto riorganizzarsi velocemente e bloccare le possibili vie di fuga. Mentre gli agenti del battaglione mobile in assetto antisommossa si sono disposti all'incrocio con viale Toschi creando una barriera di scudi i funzionari e gli agenti di Parma hanno cercato di far ragionare gli animalisti. Ma qualcuno, forse ricordando l'appello già citato alla battaglia e ad invadere la città, ha tentato di sfondare. Per alcuni istanti la tensione è stata palpabile e ci sono stati spintoni, urti con gli scudi e un confuso parapiglia. Ma per fortuna dopo qualche minuto la situazione si è tranquillizzata. E la gran parte dei manifestanti è tornata vicino ai voltoni.

Solo un gruppo di una trentina di persone ha tentato di nuovo di allontanarsi ma è stato di nuovo bloccato in via Garibaldi e alla fine il grosso degli animalisti ha abbandonato la zona. Gli ultimi, più agitati, sono stati scortati in stazione e intorno alle 20 il clima in centro era tornato quello normale di una domenica d'estate.

Resta comunque aperto il problema legato ai macachi che si trovano negli stabulari dell'università. I manifestanti si sono salutati ribadendo l'impegno a portare avanti la lotta per la liberazione e promettendo di ritrovarsi in città. Il timore è che visto questo precedente la prossima volta la battaglia possa essere ancora più accesa.