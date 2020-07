Tutti in pista, ma mascherati e a distanza

GIOVANNA PAVESI

«Questa è la mia prima volta dopo il lockdown. Un po’ di paura c’è, ma la voglia di tornare a muovermi con questa musica, che io ho amato e ballato tanto quando andavo in discoteca, prevale. Anche il solo fatto di sentirla qui, mentre sono in fila, mi dà energia». Mentre in lontananza si percepiscono già le note dei dischi proposti dai due dj di Jumbo Story, Sonia indossa la mascherina, rispetta le distanze di sicurezza e, come molti altri, attende il suo turno per entrare al River di Pontetaro. Sonia non balla da tempo e nemmeno si immaginava di poterlo fare quest’estate, perché l’epidemia da Covid-19 aveva interrotto tutto. Ma sabato sera, dopo settimane di incertezze, le luci colorate del River si sono accese per la seconda volta, anche se gli spazi in pista sono cambiati e ci sono cartelli ovunque che indicano cosa è necessario fare per rispettare le nuove norme di sicurezza. Soltanto poche settimane fa nessuno immaginava di poter tornare a riempire i locali e ballare. Invece è accaduto, e con l’aiuto di alcuni adesivi rossi (per indicare quali spazi occupare), la magia di quel rito si è compiuta ancora.

«Pensavo che i locali non avrebbero mai riaperto. Sono felice: avevo proprio voglia di sfogarmi, di stare con le persone e rivedere gli amici», racconta Silvana, mentre balla un classico degli Hot Chocolate. Il nuovo coronavirus non la preoccupa, almeno non al momento: «Mi sono abituata a utilizzare la mascherina e sono abbastanza tranquilla. Se tutti si impegnano ad avere comportamenti responsabili, io non ho timore». E così, con un disco dopo l’altro, la pista inizia a riempirsi. Chi balla lo fa con i dispositivi di sicurezza e mantenendo la distanza e dal palco, che ospita il duo musicale, in diversi momenti della serata, i dj chiedono di fare la prova distanziamento: «Allarghiamo tutti le braccia. Siamo abbastanza lontani? Ecco, allora teniamo le braccia in alto e iniziamo a decollare».

E anche se tutti indossano le mascherine, il senso di liberazione che comporta tornare a muoversi è evidente dagli sguardi felici. «Essere qui, stasera, è emozionante: è anche per noi la prima volta che torniamo ed è bello. Anzi, bellissimo», conferma Alberto, mentre continua a far ondeggiare la sua partner. Qualcuno la chiama «pseudonormalità» quella di tornare in discoteca dopo i tanti mesi passati obbligatoriamente lontani e - come racconta Silvia - ripopolare i locali da ballo non era scontato: «Con le prime previsioni non si poteva nemmeno immaginare. Bisogna, comunque, prendere tutte le precauzioni, senza sottovalutare nulla. Però, mi sembra che tutti lo stiano facendo in modo corretto».

Nel locale, che offre tre piste diverse, tutte contrassegnate con adesivi e cartelli che ricordano le buone pratiche collettive da adottare, un’area relax e diverse poltrone disposte lungo tutto il perimetro, viene misurata la temperatura all’ingresso e si chiede al pubblico di prendere subito un tavolo, per evitare affollamenti e assembramenti. «Tornare a ballare il funky fa tornare in mente bei ricordi e trasmette un gran senso di liberazione e di realizzazione, soprattutto in questo periodo», racconta Ida, che viene dalla Lombardia, insieme al compagno. I presenti, tutti over 35, sono prudenti: restano a distanza, si avvicinano poco alla volta ai banconi e si lavano spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche. Gli organizzatori confermano che il pubblico è responsabile e prudente, anche perché ancora intimorito dalla possibile diffusione del virus. Tuttavia l’epidemia non interrompe il desiderio di occupare la pista e ballare. E quindi c’è chi si muove disinvolto, chi è più timido e chi, invece, osserva la pista prendere forma. Come se fosse un luglio normale.