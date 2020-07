Addio a Irma: con i suoi 110 anni era la più vecchia della provincia

ISABELLA SPAGNOLI

Irma Campanini 110 anni, compiuti a gennaio, era la persona più anziana di Parma e provincia. Ora che ha chiuso per sempre i suoi occhi intelligenti e indagatori al mondo, la famiglia, ricorda la sua vita partendo da quando era ancora una bimba.

«Il papà le teneva stretta la manina; dopo pochi minuti sarebbe passato il tram che l'avrebbe portata a casa di signori dai quali avrebbe prestato servizio. Aveva solo 10 anni, Irma, ma già il carattere era forte e determinato – spiega la nipote Tiziana -. Arrivata a casa di quella famiglia agiata le si presentò un problema: non arrivava alla tavola per apparecchiare. Era troppo piccola, ma il modo per non deludere i suoi signori l'avrebbe trovato, tanto che poco dopo riuscì anche a tirare la sfoglia su quella tavola, inerpicata su una seggiola».

Per Irma la vita era fatta di soluzioni: riuscire a scampare a due guerre, trovare da mangiare, arrampicarsi sulla torretta della casa per prendere gli uccellini e cucinarli se proprio non c'era nulla da mettere sotto i denti. Una vita maledettamente dura, la sua, che l'ha temprata fino a farle compiere 110 primavere. Ora che Irma si è spenta serenamente, nel suo letto, circondata dall'amore di figlia, nipoti e bisnipoti, i ricordi trovano libero sfogo. Una famiglia tutta di donne quella di Irma Campanini che nacque a Lesignano Bagni il 17 gennaio del 1910.

A soli 18 anni sposò Luigi Calzetti, muratore e con lui costruì la casa che poi diventata quella di una vita intera a Corcagnano. Quinta di 11 fratelli, Irma, amava ricordare i Natali con i genitori, tutti insieme, intorno a un tavolo. Solo per quel giorno suo papà attaccava al lampadario il pesce affumicato e ogni bambino poteva strofinarci sopra la polenta.

«La nonna aveva sviluppato un carattere fortissimo, riusciva a tenere sotto controllo tutto – spiega la nipote Tiziana -. Aveva forgiato il suo temperamento durante le guerre. Parlava sempre di quel periodo, amava ricordare il passato».

Fra i racconti più incisivi quello del fratello Paride, tornato dal fronte con una pistola nascosta nella folta chioma, o di lei, che quando era nei campi, per fuggire ai bombardamenti, si buttava nei fossi nascondendo i bambini delle altre lavoranti nei cestini di paglia.

«La nonna ha lavorato duramente anche in una fabbrica di pomodori e ha partecipato attivamente alle lotte sindacali. Fino al giorno prima di morire ha intonato la sua canzone preferita: “Sciur padrun da li beli braghi bianchi”. Era orgogliosa di non avere mai abbassato la testa in nessuna occasione», aggiunge Tiziana. Sopravvissuta all'epidemia Spagnola e al Covid, Irma, non ha mai avuto malattie. L'ospedale lo vide solo qualche anno fa quando si ruppe il femore. «Solo una volta il medico le diagnosticò un lieve diabete. Le impose una dieta drastica per qualche mese. Al successivo controllo che evidenziò come tutto fosse tornato nella norma, lei si precipitò al bar Tubino facendo incetta di bignè alla crema: la sua passione».

Irma che era stata capace di costruire con le sue mani una casa dal nulla, era un'abile ricamatrice. Ora che se n'è andata lascia la sua unica figlia Giacomina di 90 anni distrutta dal dolore, le nipoti Tiziana e Patrizia e le bisnipoti Elsa, Irene e Cecilia. E poi lascia ricordi e immagini come quella di quando, da giovane, per recarsi al lavoro, faceva le discese in bicicletta con le gambe sul manubrio. Era quella la libertà capace di esorcizzare guerre, fame e dolori.

Il vicesindaco Marco Bosi conclude: «Con Irma che ha vissuto le due guerre, se n'è andata un pezzo importante della nostra memoria. Ora detiene il primato del più anziano di Parma un signore del 1913».