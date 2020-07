Salso, ecco come cambierà il mercato a settembre

Verrà terminata probabilmente entro il prossimo mese di settembre la riorganizzazione dell'area del mercato di via Pascoli con la riduzione dei banchi, che dagli attuali 62 passeranno a 39, e con la creazione di un'area di sosta, posizionata dal lato confinante con il campo da calcio dell'oratorio don Bosco, con circa un centinaio di posti auto, a servizio della clientela del mercato.

La riorganizzazione si è resa necessaria in quanto negli ultimi anni, a causa del perdurare della grave crisi economica, si è progressivamente assistito ad un impoverimento dell'offerta merceologica a seguito della restituzione di autorizzazioni da parte degli operatori concessionari. L'assessore allo Sviluppo economico, Pasquale Gerace, ha più volte incontrato gli operatori dell'area e i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche per affrontare le problematiche del mercato bisettimanale e definire una strategia comune: in seguito a questi incontri è emersa la necessità di una riorganizzazione e, di conseguenza, una razionalizzazione e una redistribuzione dei banchi che scenderanno a 39: 29 del settore non alimentare, 9 di quello alimentare e 1 per produttori agricoli. Al contempo, per ottimizzare lo spazio venutosi a creare, dal lato verso il campo dell'oratorio don Bosco è stata progettata un'area di sosta con circa un centinaio di posti auto, a servizio della clientela del mercato, che sarà gestita a tempo il martedì e venerdì.

«Non abbiamo mai condiviso l'ipotesi di spostare il mercato – afferma il sindaco Filippo Fritelli – Vogliamo tenere viva l'area che, anzi, verrà migliorata con il compattamento dei banchi ed una miglior distribuzione degli stessi per diminuirne la dispersione. Tutta la zona, con gli sviluppi auspicabili in relazione ai lavori che verranno effettuati dalla scuola ospitata nei locali dell'oratorio don Bosco, sarà ridisegnata in termini di parcheggi e di viabilità».

M.L.