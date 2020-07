Addio a Giordano Foglia, l'imprenditore dal cuore gialloblù

MARA VAROLI

«Ho perso un amico. Un amico davvero speciale».

E' addolorato Alberto Michelotti per la morte di Giordano Foglia, presidente e socio fondatore degli «Ex Gialloblù», il club delle vecchie glorie del Parma calcio. Imprenditore edile di successo, Giordano Foglia aveva 86 anni: «Eravamo amici da ragazzi - continua Alberto Michelotti - e tutti i giorni ci telefonavamo. Persone così non ce ne sono più, perché Giordano ha dato tanto alla squadra, al club e a tutta la città. Non lo dimenticherò mai: mi accompagnava nelle trasferte dove io arbitravo e mi accompagnava nelle scuole dove andavo a insegnare ai ragazzi il dialetto. Aveva una grande azienda, ma aveva anche sempre tempo per gli Ex Gialloblù e per me: un'amicizia così non si può comprare, è un grande regalo».

E' Giorgio Gandolfi a ricordare la storia e il team del club: «Con Gianfranco Bellè il 4 marzo 1995 nacque il club Ex Gialloblu: gli altri firmatari furono Ivo Cocconi, Gianpiero Convalle, Giordano Foglia, Pierleonardo Frambatti, Pietro Giuberti, Galliano Grolli, Mauro Masi, Aldo Monardi, Giuliano Talignani, Vincenzo Vernizzi. Il primo consiglio direttivo ebbe come presidente Ivo Cocconi, Mauro Masi e Claudio Saccani segretario e tesoriere, fra gli altri consiglieri Corrado Marvasi, Alberto Michelotti, Sandro Romani, Giuliano Talignani, Giorgio Toscani e Gino Zoni».

Una vita per il lavoro, per il Parma, per il club. Soprattutto per la famiglia. Giordano Foglia lascia nel dolore la moglie Gabriella, le figlie Barbara con Luigi, Nicoletta con Roberto e gli adorati nipoti Alessandro e Matteo, il fratello Giancarlo con Anita. Oltre ai tanti amici: «Giordano Foglia era subentrato presidente del club a Ivo Cocconi, scomparso recentemente - ricorda Claudio Saccani, ex giocatore delle giovanili del Parma e segretario degli Ex Gialloblù -. Non avevamo una sede fissa, così ci riunivamo al circolo Aquila Longhi per il Consiglio. Il club riunisce le vecchie glorie del Parma, di tutte le categorie, insomma gli atleti a qualsiasi livello. Giordano era una persona di estrema gentilezza e molto affabile. Ai suoi tempi tra gli anni Cinquanta e Sessanta era stato un giocatore del Parma: un'ala destra velocissima. Ma al tempo stesso era anche primo tifoso: l'attaccamento alla maglia non lo ha mai abbandonato. Il club ha partecipato a diversi campionati di calcio a cinque di serie A e per le finali andavamo spesso in Sicilia, mentre le partite le disputavamo nelle città del Nord: con le vecchie glorie hanno giocato anche Ancelotti, Melli e Osio, per citarne alcuni. Poi abbiamo organizzato il Tardini d'oro, in cui consegniamo una targa che è un vero trofeo al dirigente, all'allenatore o al giocatore che si è distinto in quel particolare anno. E anche al migliore giovane, così come è capitato con Simone Barone. E Giordano Foglia non ha mai mancato a un appuntamento, nemmeno alla nostra tradizionale festa degli auguri, che spesso è stata organizzata da Romani. E Giordano c'era sempre, con la sua contagiosa allegria». L'ultima parola commossa a un'altra «istituzione»: Corrado Marvasi, presidente storico del circolo Aquila Longhi: «Giordano Foglia era una persona squisita e un ottimo imprenditore. Ha partecipato alle iniziative del club ed è stato un ottimo giocatore del Parma. Sempre sorridente, aiutava gli altri con spontaneità. Un parmigiano stimato e con il cuore gialloblù».