Addio a Zurlini, il «papà» della Strafuso

ISABELLA SPAGNOLI

«Ciao Franco, scalerai montagne alte e vedrai cieli azzurri», recita un annuncio sotto la fotografia sorridente di un uomo giovane, dal sorriso contagioso e dallo sguardo sereno. Un uomo che dello sport aveva fatto la passione di una vita.

Vita troppo breve quella di Franco Zurlini che a soli 57 anni se n'è andato in silenzio, senza disturbare, come chi nella vita ha dato tanto senza pretendere nulla in cambio. Generoso, altruista e sempre positivo, Franco, da quarant'anni , lavorava come odontotecnico ed era stimato in tutta la città. Professionista serio e scrupoloso, amava il suo mestiere che svolgeva con grande passione. Era molto apprezzato da tutti quelli che lo conoscevano per i modi gentili e per il cuore grande.

Padre straordinario di Elisa, 34 anni e di Laura di 27, Franco da quattro anni e mezzo era diventato nonno della sua adorata nipotina Aurora alla quale dedicava tempo ed attenzioni.

Oltre alla famiglia e al suo lavoro, coltivava una grande passione: lo sport. «Mio marito era un grande corridore – spiega la moglie Lorenza -. Aveva imparato a correre da solo e negli anni aveva sviluppato un'ottima tecnica. Con appoggio di altre persone aveva ideato la gara “Strafuso Trail Running” (corsa a piedi in ambiente naturale, su un terreno vario di piste e sentieri) che tutti gli anni si svolge a Scurano. Franco adorava correre sullo sterrato, in mezzo a quella natura che tanto amava. Aveva trasmesso i suoi insegnamenti anche a tanti giovani per i quali era diventato una guida importante. Un punto di riferimento unico».

Lorenza ricorda che, a Scurano, Franco, amava rifugiarsi nel suo nido, una casetta immersa nel verde dove la famiglia trovava pace e serenità. «Papà adorava le montagne, era un abile scalatore – dicono le figlie -. Andava a funghi, adorava la bicicletta. Fra i suoi ricordi e i suoi vanti avere raggiunto a piedi le Tre Cime di Lavaredo. Le più famose delle Dolomiti. Aveva marciato per 17 km in salita senza fare una piega. Noi lo aspettavamo con trepidazione e un po' di ansia, e ci lasciò a bocca aperta quando tornò per nulla affaticato. Era una roccia come le montagne che amava tanto. E un guerriero senza paragoni».

Per Lorenza, Elisa e Laura, sarà durissima convivere con l'assenza di Fausto, capace di fare sentire il suo sostegno in ogni momento della giornata. «Voglio pensare che sia ancora qui con noi», afferma la moglie che lascia l'ultima parola, e l'ultimo saluto alle sue ragazze: «Ciao papà, grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, per il tuo infinito amore e infinita bontà. Per sempre avremo nel nostro cuore il tuo bellissimo sorriso che ha sempre colorato le nostre giornate più grigie. Sei il nostro angelo e il nostro sole. Guidaci e proteggici. Ti vogliamo un'infinità di bene papi. Laura ed Elisa».