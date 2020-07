Guido Barilla: «Indissolubile il legame tra azienda e campioni dello sport»

KATIA GOLINI

A scegliere i migliori non si sbaglia mai, diceva Pietro Barilla. Come a dire: discernere ed eleggere a proprio sodale persone di valore soddisfa, gratifica, arricchisce interiormente e alla fine premia da tutti i punti di vista. Anche così la Barilla è diventata grande, associando il suo nome a donne e uomini straordinari nello sport e nella vita, già noti o in nuce (l'importante è saperli vedere). E' un viaggio nella storia della famiglia, dell'azienda e dei suoi testimonial quella tratteggiata da Guido Barilla, nell'intervista rilasciata a Federico Buffa per uno speciale andato in onda su Sky. Dalla Roma di Falcao fino a Roger Federer, passando per Vittorio Adorni e Enzo Ferrari, le storie di campioni legati indissolubilmente al marchio di pasta più famoso del mondo. E non solo per motivi professionali.

Pietro Barilla sapeva che non basta fare un buon prodotto per sfondare. Bisognava puntare in alto, pensare al packaging e alla comunicazione. Del resto le campagne pubblicitarie della Barilla fanno scuola fin dal principio. Fondamentale la scelta di sponsorizzare le imprese giuste. L'immagine dell'azienda si associa quindi ai sogni, ai sacrifici, ai successi dei campioni prescelti, incrociati per caso o cercati con cura. «Mio padre, da uomo del Novecento, aveva vissuto la guerra. Una volta terminato il conflitto partì per l'America ed entrò in relazione con un mondo diverso. Conobbe la grande distribuzione e capì subito l'importanza della comunicazione».

Non a caso la Barilla è una delle prime aziende ad associare il proprio nome a quello di stelle capaci di veicolare messaggi di forza, coraggio, benessere fisico e mentale. Un amore per lo sport, quello del «signor Pietro», connesso con l'ammirazione per la costanza, la determinazione e la passione che la disciplina sportiva richiede. Un amore trasmesso ai figli. «Mio padre - spiega il presidente del Gruppo - era convinto che l'attività fisica e soprattutto la cultura sportiva fossero un grande "plus". Amava il ciclismo. Amava Coppi e Bartali. E' stato legato da un rapporto duraturo e profondo con Vittorio Adorni, il grande campione parmigiano che lavorava in Barilla. Amava il calcio, adorava Riva e ci portava fin da piccoli a San Siro per vederlo giocare. Aveva il mito dell'uomo forte, dell'uomo generoso e voleva che per noi fosse un esempio».

Guido Barilla ricorda l'amicizia del padre con il mitico Enzo Ferrari, una sorta di nonno per i piccoli fratelli, che «probabilmente ha influito sulla passione per le corse in auto di mio fratello Paolo che ha fatto una carriera professionale molto seria». Quindi si sofferma su aneddoti e performance da pilota di Formula1 del fratello minore e della sua amicizia con Senna. Poi passa ai racconti su Francesco Moser: «Lo accompagnammo a Città del Messico nel gennaio 1994 quando tentò di stabilire un nuovo record, nonostante nostro padre da qualche mese non ci fosse più. Fu un'esperienza straordinaria, che riportò la luce nelle nostre vite».

Dal ciclismo allo sci, la disciplina più amata da Guido. E il legame con stelle del calibro di Alberto Tomba, amico anche della sorella Emanuela: «Aveva caratteristiche fisiche e fisiologiche straordinarie, una potenza unica. Avrebbe potuto eccellere in ogni sport. Ha vinto per dieci anni di seguito, è stato uno dei pochissimi a riuscirci. Anche con lui instaurammo un rapporto che andava oltre il legame professionale». E strappa il sorriso del pubblico ricordando gli allenamenti dell'atleta nella casa di famiglia in Sardegna quando correva sul pontile e «rubava» dal frigorifero il sugo che la sua cuoca personale aveva preparato per lui: «Ne poteva mangiare una pentola in piena notte. Un fisico davvero straordinario».

Scritto in nome della passione anche l'intreccio con i campioni della racchetta. «E' mio fratello Luca l'uomo del legame con il tennis» spiega Guido Barilla. Da Steffi Graf a Roger Federer fino all'astro nascente Coco Gauff, un'altra rosa di star al fianco del brand Barilla. «Avevamo bisogno di farci largo nel mercato tedesco e Luca ebbe l'intuizione di cercare la Graf». E Federer? «Una persona, un padre, un marito e un atleta fuori dal comune». Nella giovanissima Coco poi l'incarnazione di un altro indelebile insegnamento del «signor Pietro»: «Bisogna guardare al futuro con fiducia e coraggio».