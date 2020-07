Bimbo azzanato da un cane: gravissimo

Ieri in tarda serata, un bambino è stato azzannato da un cane: il piccolo è rimasto gravemente ferito. E' successo intorno alle 22. Da via Po è arrivata la chiamata al 118 per soccorrere un bimbo di 2 anni. Sul posto sono arrivate subito un'automedica e un'ambulanza e il bimbo è stato immediatamente trasportato all'ospedale Maggiore in gravi condizioni. Sembra che il cane sia di proprietà della famiglia del piccolo e i genitori sono sconvolti per l'accaduto. In via Po sono intervenuti anche i carabinieri. M.V.