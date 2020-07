Alves svetta, Kulusevski due passi indietro

SANDRO PIOVANI

7 SEPE

Non sembra in una delle sue serate migliori, anche se la Roma lo impegna relativamente. Nel primo tempo lo salva il palo, nulla può sul tocco sotto misura di Mkhitaryan. E nulla può a inizio secondo tempo sulla bordata di Veretout. Paratone finali che tengono in partita il Parma. Alla fine il suo rendimento è certificato.

6 DARMIAN

Sembra aver ritrovato la corsa dei giorni migliori ma la pressione della Roma lo mette in difficoltà e non poco. Spesso è chiamato a scelte ruvide, a buttare palloni in avanti per alleggerire la fase difensiva. Nella ripresa

6 IACOPONI

Siamo abituati a vederlo più pimpante: intendiamoci cerca di fare il suo, anche se a volte in area si perde l'avversario. Sembra che abbia poca benzina da mettere nel motore. Fa bene la fase difensiva, nel finale chiude magistralmente un contropiede della Roma.

6 ALVES

Sempre in campo dopo la ripresa del campionato, ma sempre attento. Vince molti duelli contro un tale che si chiama Dzeko. Fatica però quando la palla è a terra. Nel finale prova a fare anche il centravanti per agguantare il pari.

5 PEZZELLA

Prestazione dai due volti: buona la fase offensiva, in appoggio a Gervinho, male quella difensiva. Da un suo contrasto «troppo» leggero nasce il gol del pareggio della Roma, nel primo tempo.

6 KUCKA

Anche lui è apparso stanco, anche se la sua presenza in campo si fa sempre sentire. Va detto che la Roma ha sfruttato molto le ampiezze mettendo in difficoltà i mediani crociati. Nella ripresa fa il centravanti.

5,5 HERNANI

La solita flemma e un pizzico di qualità in meno del solito. Non riesce a cambiare il Parma nella fase offensiva soprattutto. E non incide quando potrebbe: questo è il suo problema maggiore di ieri.

sv SCOZZARELLA dal 44' st

5 BARILLÀ

Corso ha corso e tanto. Spesso a vuoto, preso in mezzo dagli avversari. Per lui non è stato facile trovare le giuste misure, dare equilibrio alle due fasi. Eppure aveva trovato Gervinho praticamente solo in area, con una delle giocate più importanti del Parma nel primo tempo.

5,5 KARAMOH Dal 17' st

Ha avuto un paio di azioni potenzialmente pericolose ma non ce l'ha fatta a trasformarle in azioni decisive.

5 KULUSEVSKI

Uno, anzi due passi indietro. Nonostante la giovane età forse inizia a patire il dover giocare ogni tre giorni. Poco incisivo e poco propositivo. Sempre in difficoltà e mai protagonista: una delle partite più buie da quando è in maglia crociata.

5,5 CAPRARI Dal 35' st

Anche lui non incide sulla fase offensiva del Parma.

6 CORNELIUS

Non è al top fisicamente ma non si risparmia mai. Lotta e combatte su ogni pallone, fa a sportellate contro tutti, in attacco ma anche in difesa. Si capisce come sia indispensabile nell'economia del gioco del Parma. Purtroppo lascia dopo 45' per un fastidio muscolare.

5,5 KURTIC Dal 1' st

Entra nella sua posizione ma non riesce a dare forza al Parma, quella forza fisica di cui i crociati avrebbero tanto bisogno. Inizia bene ma si spegne cammin facendo.

5 GERVINHO

Partita senza acuti, non sfutta un paio di opportunità che sembravano tagliate per le sue caratteristiche. Da lui ci si aspetta molto di più, anche per dare forza offensiva alla squadra. Non ha sfruttato le porzioni di campo che la Roma, soprattutto nel primo tempo, gli aveva lasciato a disposizione.

sv SPROCATI Dal 44' st

ALLENATORE 5,5 D'AVERSA

Il Parma è acciaccato e si vede. E il tecnico crociato fa quel che può in questa situazione. Però, dopo tre sconfitte consecutive, ci si aspettava qualcosa di più almeno in termini di carattere e determinazione, caratteristiche che raramente sono mancate al Parma. Tradito dai suoi uomini migliori, anche dalla panchina non ha l'aiuto sperato.