Anziana derubata al primo prelievo bancomat. Ma c'è il lieto fine

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO - È stata denunciata dai Carabinieri per furto e appropriazione indebita una donna valtarese che approfittando della momentanea distrazione di un'anziana ottantenne di Borgotaro le ha sottratto, con destrezza, sia la tesserina bancomat sia il pin, scritto in un biglietto. Per l'anziana una brutta avventura proprio nel giorno in cui aveva finalmente deciso di prelevare denaro in banca utilizzando quell'oggetto misterioso, per lei, chiamato bancomat.

È stata proprio la signora a dirlo ai carabinieri ai quali si è rivolta non appena si è accorta di essere stata derubata. Le era stato insegnato bene come utilizzare quella forma di prelievo e lei aveva operato altrettanto correttamente. Lo sportello in questione è quello di Bper in via Nazionale, proprio di fronte al palazzo municipale.

Poco prudentemente ma probabilmente per non dimenticarlo, l'anziana aveva annotato il codice pin del bancomat su un biglietto di carta. Sarà stata la giornata calda, sarà stata l'emozione per essere riuscita a portare a termine un'operazione inedita, la signora, dopo aver messo al sicuro il denaro prelevato all'interno della borsa si è seduta un attimo per riposarsi su una panchina, posta proprio lì vicino ed inserita in una fioriera.

Ha appoggiato la borsa sulla panchina e vicino, ha sistemato la carta bancomat e il biglietto col pin. Questione di un attimo: con grande velocità una donna da dietro le ha sfilato via sia il Bancomat che il codice. E, come se niente fosse, si è diretta alla stessa macchina erogatrice e ha prelevato, con la massima nonchalance, 500 euro, sperando poi di effettuare, magari appena possibile, altri prelievi.

Ma l'anziana, appena si è accorta di quanto era accaduto, ha subito chiamato i Carabinieri che, giunti sul posto in pochi minuti, hanno iniziato una serrata attività investigativa: dall'incrocio e dall'analisi dei filmati, girati dalle telecamere del municipio di Borgotaro e della stessa banca, i militari dell'Arma sono riusciti a ricostruire i movimenti dell'autrice del furto e del successivo prelievo, giungendo, alla fine, a dare una precisa identità a colei che, probabilmente, pensava proprio di averla fatta franca.

I carabinieri hanno quindi intercettato l'autrice del «colpo»: la donna ha dovuto restituire sia i 500 euro prelevati, sia la tesserina bancomat rubata. Il tutto è poi stato riconsegnato alla legittima proprietaria che ha assicurato, per le prossime volte, di prestare davvero maggiore attenzione.