Scontro frontale, due morti

PIERLUIGI DALLAPINA

Lungo l'A15, l'autostrada perennemente interessata dai cantieri, anche ieri si è vissuta l'ennesima giornata infernale a causa di un incidente dalle conseguenze drammatiche che ha mandato il traffico in tilt per buona parte del pomeriggio.

Questa volta il caos si è scatenato verso le 16.40 quando due auto che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente nel tratto toscano dell'Autocisa, fra Pontremoli e Aulla. L'esito dell'impatto è stato pesantissimo: due giovani tedeschi sono morti sul colpo (il ragazzo aveva 25 anni e la ragazza 29), mentre due italiani originari di Milano sono in gravi condizioni. Si tratta di un 61enne è stato trasportato in ambulanza al Noa, l'ospedale di Massa, e di una 57enne trasferita con l'elisoccorso a Pisa, all'ospedale Cisanello.

Lo scontro è avvenuto nei pressi di Lusuolo, in un tratto a doppio senso di marcia a causa della presenza di un cantiere in direzione Sud. La Volkswagen Touran con a bordo i due tedeschi, e diretta verso La Spezia, si è accartocciata contro la Ford Edge della coppia diretta verso Parma. Lo scontro non ha lasciato scampo ai due giovani: le loro salme sono state trasportate all'obitorio di Fivizzano e sono a disposizione del magistrato, mentre i rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polstrada di Pontremoli. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Le conseguenze sul traffico sono state pesanti: tra Pontremoli e Aulla l'A15 è stata chiusa e il traffico è stato deviato su strada.