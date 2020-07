Fidenza piange Carlo Cantini, aveva 63 anni

La città piange un altro dei suoi figli: a 63 anni se n'è andato Carlo Cantini, molto conosciuto e benvoluto da tutti. Era il fratello dell'ex sindaco Mario Cantini e già direttore amministrativo dell'ospedale di Vaio. E anche il padre Arturo era stato sindaco di Fidenza.

Carlo ha combattuto come un guerriero la sua battaglia, fatta di sofferenza ma anche di coraggio e di speranza. Ma alla fine il male crudele se l'è portato via, non si è fermato nemmeno davanti al suo coraggio e alla sua voglia di vivere.

Fidentino, Carlo si era diplomato all'Ipsia e quindi aveva sempre lavorato nel settore dei trasporti, dalla consegna dei farmaci agli scuolabus e altro. Dappertutto, grazie al suo bel carattere cordiale e solare, si era fatto benvolere per la spiccata professionalità e le doti umane. Chi lo conosceva lo ha descritto come una persona squisita e solare, cordiale e sempre disponibile con tutti.

Quando lo si incontrava per le strade della città era sempre il primo a salutare col suo bel sorriso. Aveva raggiunto il traguardo del pensionamento solo nel 2018.

Carlo amava il calcio e sin da ragazzo aveva militato nelle giovanili del Fidenza, giocando anche nella prima squadra, come centrocampista. Il collezionista fidentino Mario Anselmi ha postato una bella e nostalgica foto su Facebook dove Carlo Cantini appare insieme alla compagine degli Allievi del Fidenza. E in tanti si sono commossi e hanno lasciato toccanti messaggi per salutare Carlo. «Sì, perché era proprio una bella persona. Era impossibile non volergli bene» è stato il commento unanime.

Carlo era un grande tifoso dell'Inter, la sua squadra, che seguiva da sempre. Una passione - quella per il gioco del pallone - che aveva trasmesso al figlio Lorenzo, pure lui valido calciatore e stimato vigile del fuoco al Distaccamento di Fidenza. Molto legato alla sua bella famiglia, viveva per l'adorata nipotina Bea. I familiari hanno desiderato ringraziare di cuore il medico di famiglia, dottor Giancarlo D'Angelo, le infermiere dell'assistenza domiciliare e della nutrizione artificiale e l'oncologo dottor Giampaolo Bacchini per le premurose cure prestate al loro caro.

Carlo Cantini ha lasciato la moglie Daniela, i figli Lorenzo e Sara con le famiglie, la nipotina Beatrice, il fratello Mario con la famiglia e i parenti. Chi desidera porgere l'ultimo saluto a Carlo, potrà farlo questa mattina, dalle 10,30 alle 11,30 nella camera ardente dell'ospedale di Vaio.

