La salma torna a Parma lunedì: l'Inter Club pagherà i funerali

Ieri pomeriggio all'ospedale di Lucca alle 16,30 è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Jones Akwasi Aboagye, il ragazzo di 18 anni morto dopo un tuffo in mare dal pontile di Forte dei Marmi. Ma è ancora presto per sapere se Jones è morto per annegamento o per un malore: l'autopsia è stata disposta dalla Procura di Lucca e per ora non ci sono indagati.

Promessa del calcio, Jones era molto ben voluto da tutto l'Inter Club Parma, la società dove il 18enne giocava nel ruolo di attaccante nella squadra di terza categoria.

E sarà proprio l'Inter Club Parma a farsi carico delle spese del funerale, mentre il Comune di Parma dovrebbe contribuire alla sepoltura grazie all'intervento dei servizi sociali. E' quindi molto probabile che la salma di Jones tornerà a Parma lunedì: la mamma, la sorella, la zia e lo zio potranno riabbracciare il loro campione, che ha perso la vita durante una gita in Versilia con gli amici.

