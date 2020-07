Tamponamento fra camion: addio a Levis, il cavallo destinato a diventare un campione

PIERLUIGI DALLAPINA

«Era un atleta prestante, un futuro campione, di quelli che ti capitano una sola volta nella vita». Giuseppe Rolli descrive così, con parole piene di ammirazione, Levis van't Meyershof, lo stallone belga dell'Allevamento San Michele, a San Michele Tiorre, e purtroppo deceduto a causa di un incidente avvenuto giovedì mattina lungo la A14, in provincia di Cesena.

Verso le 9 due camion, di cui uno che trasportava tre cavalli, sono entrati in contatto mentre percorrevano l'autostrada in direzione Sud, nel tratto compreso tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone.

A causa del tamponamento il camion con i tre cavalli è uscito di strada, finendo nel campo a lato della carreggiata.

L'impatto è risultato purtroppo fatale allo stallone di 9 anni, allenato nella scuderia di San Michele Tiorre, a pochi chilometri dalla città. Gli altri due cavalli sono stati invece tratti in salvo, non senza fatica, dai vigili del fuoco e dai medici veterinari, mentre alla polstrada è toccato il compito di gestire la lunga coda di auto e camion che ha bloccato l'autostrada. I cavalli erano diretti al concorso internazionale organizzato a Cattolica.

Levis van't Meyershof «era il miglior cavallo della scuderia», afferma Rolli, il suo cavaliere. «È arrivato in scuderia molto giovane, a 4 anni, quando già lasciava intravedere un talento superiore, si è capito subito che sarebbe diventato un fuoriclasse, tanto che in questi anni aveva già raggiunto un ottimo livello internazionale nonostante la sua giovane età, e il 2020 sarebbe dovuto essere il suo anno per una definitiva consacrazione ad alti livelli», spiega Rolli.

«Un cavallo fantastico - conclude il suo cavaliere - fisico possente, un'intelligenza “umana” e uno spirito agonistico da cavallo vero».