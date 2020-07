Traversetolo, manza uccisa dai lupi

TRAVERSETOLO Una manza di tre anni l'altra notte è stata attaccata dai lupi. La vacca si trovava in un recinto adiacente alla stalla dell'azienda agricola Bonati che si trova tra il comune di Traversetolo e l'abitato di Tortiano.

A raccontare l'episodio Alberto Pazzoni, presidente di Atc. PR4, giunto sul posto allertato dai proprietari dell'azienda per verificare l'accaduto.

«L'episodio è avvenuto tra le 4 e 4.30 di mattina, quando il vaccaro, giunto nei pressi della stalla per la mungitura, ha visto la vacca stesa a terra e un paio di ombre scure che, dopo un suo grido, si sono prontamente allontanate – racconta Pazzoni -. Il proprietario ha chiamato l'Ausl, che ha certificato la morte a causa dell'aggressione predatoria da lupi. E non è la prima volta che vedono gli animali aggirarsi intorno alla stalla e sono giustamente preoccupati. Stiamo parlando di una zona abitata, dove sono presenti anche altre case. L'ennesimo episodio che dimostra come il lupo oggi decida come deve vivere l'uomo, l'agricoltore, l'allevatore. Scriverò alla Regione per riportare la situazione, perché si faccia carico del problema e si inizi a parlare di una revisione della legge 157 - sottolinea -. Siamo assediati, soprattutto in zone fortemente antropizzate. I lupi sono ormai presenti dalle colline fino alla pianura, sono ovunque e in quantità notevoli. Una presenza confermata anche dagli agricoltori che spiegano come ormai sia sparita la selvaggina, lepri, fagiani e anche caprioli, perché, per quanto il lupo lo preferisca, il cinghiale ha imparato a difendersi. Nessuno ha voglia di sparare ai lupi – conclude –, ma non possono nemmeno condizionare l'attività degli agricoltori e degli allevatori».

