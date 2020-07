All'asta a Montecarlo le foto di Giovanni Ferraguti

GIAN LUCA ZURLINI

Dalla mostra sulla storia della Gazzetta a una prestigiosa casa d’aste con sede a Montecarlo che le ha messe in vendita online qualche giorno fa assieme a cimeli e opere prestigiose provenienti da tutto il mondo.

E' quanto avvenuto ad alcune immagini dello storico giornalista e fotoreporter della Gazzetta Giovanni Ferraguti, che per oltre 30 anni ha raccontato con i suoi articoli e le sue fotografie la vita e i fatti di Parma attraverso le pagine del nostro quotidiano. A portare su una vetrina così prestigiosa come quella della casa d’aste Hermitage Fine Art che ha sede nel principato monegasco le foto parmigiane è stata una visita alla mostra della Gazzetta a Palazzo Pigorini nello scorso febbraio del responsabile Vladimir Efremov e della sua direttrice Maria Lorena Franchi. Una visita durante la quale i due sono rimasti colpiti dagli scatti di Giovanni Ferraguti, tanto da volerlo contattare per poter aggiungere a una delle loro aste future anche immagini collegate a Parma.

Lo scoppio dell’epidemia di coronavirus ha poi bloccato l’organizzazione anche delle classiche aste, ma Efremov e la Franchi hanno comunque voluto proseguire la propria attività grazie alle aste online. E in una di queste, che si è tenuta lo scorso 8 luglio, è diventata protagonista anche la nostra città a fianco di quadri di Dalì scritti di Hemingway, schizzi di Picasso e tanti altri oggetti e opere d’arte provenienti da tutto il mondo.

Una vetrina di assoluto prestigio che ha colto di sorpresa anche Giovanni Ferraguti, che è una memoria storica di Parma e che ancora oggi si diverte a catturare le immagini della città che cambia.

«Quando sono stato contattato sono rimasto sorpreso, ma mi ha fatto molto piacere e così ho dato il mio consenso per fornire loro quelle immagini che li avevano maggiormente colpiti, aggiungendo anche altre foto. Non sono soltanto di cronaca, ma anche scorci panoramici e ritratti di personaggi famosi passati per Parma. Un piccolo spaccato di quello che è stato il mio lavoro per decenni e che non avrei mai pensato potesse essere oggetto d’interesse per una casa d’aste».

Da Parma a Monte Carlo, passando per il prezioso archivio che Ferraguti custodisce nella sua casa di via Emilia Est, il passo è stato più semplice di quanto si potesse pensare.

Diverse sono state le immagini scelte per l’asta dai curatori della vendita.

Che, tra l’altro, svolgendosi online ha avuto anche una platea ancora più rilevante, proiettando nel mondo la realtà parmigiana, in gran parte ancora con il fascino immutato del bianco e nero, grazie proprio all’esposizione nella nostra mostra che ha avuto un ruolo determinante per avvicinare al «mondo magico» degli scatti di Giovanni Ferraguti a una realtà elitaria come quella di una casa d’aste con sede a Monte Carlo.

E da qualche giorno, in giro per il mondo, ci sono collezionisti e amatori che hanno fatto conoscenza con Parma e indirettamente con la Gazzetta proprio grazie a questi scatti, che ben rappresentano il vissuto quotidiano di tanti anni.

Una piccola «gemma» di Giovanni Ferraguti, schivo e riservato nella propria vita privata quanto invece curioso nel raccontare la sua città, abbinando parole e immagini in modo sempre autorevole e preciso.