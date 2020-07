Centro sportivo: arriva la pista di pattinaggio

Al via la ristrutturazione del complesso sportivo della Bertanella alle porte di Salso. È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione di un campo coperto per il pattinaggio artistico, primo passo di un intervento complessivo per la riqualificazione dell'area, già usata per il calcio, con una serie di ampliamenti. Obiettivo: un centro sempre più polifunzionale. Costo dell'impianto coperto circa 320 mila euro: la struttura sarà dedicata prevalentemente al pattinaggio, costruita con dimensioni e pavimentazione omologate Fisr (Federazione italiana sport rotellistici), ma potrà ospitare ulteriori discipline, quali pallavolo e pallacanestro.

Il progetto Bertanella rientra nelle attività che l'amministrazione, attraverso l'impegno dell'assessore allo Sport Stefano Compiani, sta portando avanti, individuando lo sport anche come motore di rigenerazione urbana. Il complesso polivalente - che sarà intitolato al salsese Alessandro Croci, morto in un incidente stradale a 19 anni, nel 2018 - prevede anche, quale secondo passaggio, una struttura in erba sintetica che possa essere utilizzata in inverno e per il calcio a 5. Il centro polisportivo sarà dotato anche di un rinnovato campo per il calcio a 7, già utilizzato dalla Scuola Calcio, e da un campo per il calcio a 11. I due impianti saranno dotati di spogliatoi e locali di servizio.

Nei mesi scorsi l'amministrazione aveva ricevuto il via libera sul progetto dal Coni regionale, ottenendo la disponibilità di accedere ad un mutuo a tasso zero da parte del Credito sportivo, necessario al completamento delle opere della prima fase dei lavori. Tra gli altri interventi previsti anche completamento delle opere di urbanizzazione, tra le quali la realizzazione di viale di accesso e pensiline e il recupero dell'antica «casa a torre» destinata a club house.

A.S.