I Carabinieri sventano un furto ritrovando un camion rubato

FELINO A Felino i carabinieri hanno sventato un furto e hanno contemporaneamente recuperato un autocarro rubato. Notte movimentata per le forze dell'ordine locali. Alcuni giorni fa ignoti malviventi avevano portato a termine il furto di un autocarro cassonato marca Iveco, che era stato parcheggiato in una strada di Felino.

I proprietari avevano denunciato l'accaduto ai Carabinieri del Comando Stazione di Sala Baganza, i quali, ragionando sull'oggetto del furto, avevano intuito che il veicolo potesse essere utilizzato per commettere ulteriori reati. I militari hanno di conseguenza alzato il loro livello di attenzione in merito alla ricerca dell'autocarro rubato. Il lavoro svolto dalle forze dell'ordine ha dato i frutti sperati. Un paio di sere fa, intorno alle 3 di mattina, una pattuglia di carabinieri di Sala Baganza impegnata nel controllo del territorio, è intervenuta in un casolare poco distante da Felino.

I Carabinieri hanno notato dei movimenti sospetti all'interno di una vecchia cascina in fase di ristrutturazione e si sono avvicinati per effettuare le verifiche del caso.

Nel cortile antistante la cascina i malviventi, utilizzando l'autocarro rubato a Felino nelle sere precedenti, stavano tentando di caricarvi un mini escavatore che veniva utilizzato dalle maestranze impegnate nei lavori nel cantiere della cascina.

La vista dei fari dell'auto dei Carabinieri ha messo in allarme i malviventi che hanno lasciato rapidamente il posto fuggendo attraverso i campi, dove si dileguavano favoriti dall'oscurità.

Il tempestivo arrivo dei militari ha fortunatamente impedito ai malviventi di portare a termine l'ulteriore furto, costringendoli ad abbondonare sul posto sia l'autocarro che il mini escavatore.

I due mezzi sono stati così restituiti dai Carabinieri ai legittimi proprietari.

M.Mor.