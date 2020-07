Pochi soldi, tanti timori: molti rinunciano alle vacanze

ISABELLA SPAGNOLI

Com'è cambiato il modo di viaggiare dei parmigiani dopo il lockdown? Il Covid, che ancora spaventa così tanto le persone, metterà un freno ai desideri e al portafoglio dei viaggiatori? E ancora si preferisce l'Italia o mete estere? Ecco i pareri raccolti ieri mattina fra le persone a spasso per il centro.

Noemi De Santis spiega: «Quest'estate non farò vacanze, sono in cassa integrazione da tre mesi e non so nemmeno se tornerò a lavorare. Non posso permettermi di spendere. Meno male che ho visitato diversi luoghi prima del coronavirus. Mi mancherà moltissimo andare a Londra, la mia città del cuore».

Stefano Martinelli non ha dubbi: «Quest'anno niente vacanze perché sto per diventare papà per la seconda volta, ma anche se il parto di mia moglie fosse stato fissato in un altro momento non mi sarei fidato a partire ugualmente. La paura è ancora tanta, non sarebbe stata una vacanza all'insegna del relax».

Attilio Ziveri, guardia ecologica, è positivo: «Ho la casa a Portovenere e ne approfitto per trascorrere lì una settimana visto che ho già saltato Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Ad agosto, invece, mi recherò in albergo in montagna. Credo che con cautela si possa fare tutto. Importante è usare la mascherina e tenere le dovute distanze».

Maria Olivieri non partirà. «Il Covid mi ha procurato una bella batosta economica e quindi devo tenere aperto il mio esercizio commerciale per recuperare un po' di ciò che è stato perduto durante i mesi di chiusura – spiega -. Purtroppo ogni giorno, attraverso i media, veniamo a sapere che il virus non è scomparso. Ci sono ancora focolai e quindi, al di là del deterrente economico, io ho ancora paura».

Chi invece non ha abbandonato la voglia di viaggiare è Giulia Biagiotti, che giunge da Firenze. Ha scelto Parma e non ha dubbi sul suo modo di gestire l'estate: «Quest'anno mi concederò gite durante il weekend. Vacanze più brevi, dunque, all'insegna della scoperta delle città, della cultura e per conoscere meglio il magnifico patrimonio artistico che custodisce la nostra Italia».

Alessandro Pancrazzi, invece, ha dovuto annullare un viaggio molto importante. «Dovevo partire per l'America . Mi aspettava mio fratello che si sarebbe dovuto sposare. Ma tutto è stato rimandato all'anno prossimo. Matrimonio e viaggio. Pazienza, quest'anno va così. L'importante è stare bene».

Roberta Salati è categorica: «Partire? Non ci penso neppure. Il virus sta circolando ancora fra di noi e bisogna evitare qualsiasi forma di aggregazione. Mi accorgo che le persone stanno abbassando la guardia, e lo trovo inconcepibile. Ci siamo trovati faccia a faccia con un mostro e pensiamo alle vacanze: incredibile».

Raimonda Dobbiani doveva andare a Durazzo in Albania. «Fino al 14 luglio non so se mi sarà permesso partire, ma non nascondo di avere molto timore di viaggiare sulla nave. Io, mio marito e mia figlia non togliamo mai la mascherina ma non tutti sono come noi e ciò mi spaventa».

Giuseppe Porro lancia un messaggio: «Viaggiare va bene, ma stiamo in Italia. Ci sono ancora troppi focolai. Io andrò a Napoli che è una città magnifica ed eviterò di prendere aerei».

Della stessa opinione Salvatore Canna. «Dovevo andare a Londra ma mi hanno cancellato il volo, vuol dire che raggiungerò la mia fidanzata che ha la casa al mare a Palinuro», spiega.

Marco Melli non si sposterà da Parma. «Ho dovuto chiudere la mia attività per troppe settimane ed ora è venuto il momento di lavorare. Quest'anno bisogna accontentarsi».

Lucia Ponghellini andrà in Salento. «Dovevo recarmi in Sardegna ma il mio volo è stato cancellato e non mi sono state proposte alternative interessanti. Ho scelto quindi questa soluzione. Non prenderò l'aereo ma viaggerò in macchina anche se il viaggio è lungo, per evitare assembramenti».