Dentro il garage c'è parcheggiato un tasso

Un salvataggio «con sorpresa», ieri alle 11.30 per i vigili del fuoco, chiamati in via Livia Terenziani, quartiere Cinghio. «C'è un grosso animale dentro un garage, dovrebbe essere una nutria», lo aveva descritto chi ha chiamato il 115.

La squadra arrivata in via Terenziani ha appurato che l'inatteso «ospite» era in realtà un grosso tasso, piuttosto spaventato e a disagio in quella location sconosciuta. Farlo entrare nel box non è stato difficile: è bastato aprire lo sportello e vi si è rifugiato senza esitazione. Gli uomini del 115 hanno poi attivato il centro recupero animali selvatici «Rifugio Matildico» che provvederà al reinserimento del tasso in ambiente naturale al sicuro.

r.c.