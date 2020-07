Gagliolo suda la maglia, Scozzarella travolto

SEPE 5,5 - Stavolta non riesce a salvare il Parma. Anzi, dalla tribuna si ha la sensazione che sulla rete del Bologna si potesse anche fare qualcosa di più.

LAURINI 6 - Non sembra al top fisicamente ma si impegna dividendosi nel doppio ruolo di terzino destro e terzo centrale. Paga insieme a tutta la difesa la velocità delle azioni ospiti.

PEZZELLA sv

IACOPONI 6 - La palla a terra del Bologna lo mette spesso in difficoltà. In avanti i rossoblù non danno punti di riferimento e la difesa ne risente. Cresce nella ripresa insieme alla squadra.

ALVES 5 - in difficoltà più di altre volte. Da metà del primo tempo gioca con un giallo sul groppone che forse lo condiziona. Per la prima volta sbaglia anche cose facili. Forse paga la stanchezza e lo scoramento del doppio svantaggio iniziale.

KARAMOH 5,5 - Ha potenzialità e si capisce ma al momento decisivo perde lucidità.

GAGLIOLO 6,5 - Tanta grinta, questa gli va riconosciuta. E spesso appoggia la fase offensiva. Uno degli ultimi ad arrendersi, uno di quei giocatori che «sudano» la maglia. E non poco. Ci ha creduto sino in fondo, prima con una conclusione parata e poi con l'assist a Inglese.

HERNANI 5,5 - Anche ieri è impalpabile, gli scappa subito Danilo e il Bologna va in vantaggio. Da lui non ci si aspetta certo una fase difensiva impeccabile, ma certamente doveva essere più propositivo in avanti, invece combina poco o niente. Sia da mediano sinistro che da play.

SCOZZARELLA 5 - Travolto dal pressing del Bologna non riesce a fare il metronomo di un Parma peraltro poco collaborativo. Di certo fatica e non poco, anche se come al solito non si risparmia.

KULUSEVSKI 5,5 - Non riesce a giocare come vuole e si innervosisce, viene graziato dall'arbitro dopo aver rifilato un calcetto malizioso ad un avversario. Da questo episodio in poi è tornato il solito Kulusevski, anche pericoloso in un paio di occasioni.

KURTIC 6,5 - Grande impegno, un po' di confusione e poco aiuto dai compagni. Peccato perché ieri ci ha provato in tutti i modi: tiro dalla distanza, profondità e assist. Ma è stato troppo impreciso, senza nessuna collaborazione dei compagni. Premiato dal gol in pieno recupero.

DARMIAN 5,5 - Nel primo tempo gioca a destra, tra quinto difensivo e appoggio in avanti. Poi fa il terzino sinistro, duttile e comunque disponibile.

KUCKA 5,5 - Un tempo da attaccante poi centrocampista, con la solita voglia di combattere e di non mollare mai. Ma stavolta non lascia il segno, anche lui stanco e con la spia della riserva sempre accesa.

GRASSI 6,5 - Un buon ingresso in campo, se troverà la forma fisica migliore sarà un grande aiuto per il finale.

SPROCATI 5,5 - Tanta corsa, dopo tanta panchina ha voglia di giocare e si vede. Rientra nel momento più difficile della squadra e non riesce a cambiare il trend negativo.

INGLESE 7 - È attaccante e si vede, ci prova un paio di volte e va vicinissimo al gol. E lo segna in pieno recupero. Ci ha messo qualche minuto a carburare, come è comprensibile per chi non gioca da mesi ma una volta ritrovata la fiducia nei suoi mezzi, ecco il giocatore che tutti conoscevamo. Il Parma con lui ha ritrovato una pedina fondamentale, non tanto per questo finale di stagione ma per le prossime stagioni. Bentornato.

ALL. D'AVERSA 6 - Il Parma è in difficoltà e le scelte del tecnico in fondo lo confermano, con giocatori obbligatoriamente mandati in campo in ruoli non loro. E dopo un primo tempo dove la squadra sembra aver pagato anche il pedaggio di alcune variazioni tattiche, nella ripresa ridà il solito volto al Parma. La squadra sembra avere così più equilibrio, indossando la sua solita veste tattica. E con giocatori nel loro ruolo il Parma trova un pareggio inaspettato. Quello spirito che ha sempre caratterizzato il Parma si vede solo nell'ultima parte della ripresa. Ed è bastato per riacciuffare il risultato.