Straniero aggredito con calci e pugni

Calci e pugni in mezzo alla strada. Poi, la fuga. L'episodio, che ha richiamato l'attenzione di diversi residenti richiamati dalle urla, è accaduto sabato sera intorno alle 23 all'angolo tra via della Repubblica e via Petrarca.

Protagonisti, dal racconto di alcuni passanti, sarebbero stati tre giovani, due dei quali si sarebbero scagliati contro un terzo, quest'ultimo di origine extracomunitaria, colpendolo più volte e ferendolo al volto, prima di darsi alla fuga.

Nel frattempo sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti.

r.c.