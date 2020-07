Fidenza, ospedale a pieno regime e senza riduzioni estive

E’ tornata alla normalità l’attività all’ospedale di Vaio, dopo i mesi di massima emergenza covid. I due ospedali del presidio ospedaliero aziendale, durante il periodo di massima pandemia, come si sa sono stati interamente trasformati in ospedali dedicati ai paziendi affetti da Coronavirus: la struttura di Vaio ha reso disponibili più di 300 posti letto per questi pazienti, 15 dei quali di terapia intensiva.

Anche la struttura ambulatoriale della nuova ala dell’ospedale è stata trasformata in reparto di degenza covid.

Il direttore sanitario Ausl, Giuseppina Frattini, fa il punto sulla attuale situazione all’ospedale di Vaio.

«Con il diminuire della pressione dell’epidemia, tutta la rete ospedaliera provinciale si è riorganizzata, il padiglione Barbieri dell’Azienda ospedaliero universitaria è stato individuato come reparto covid per i ricoveri di tutti i casi della provincia e i due ospedali aziendali, con la dimissione degli ultimi pazienti covid, lentamente sono ritornati alle loro attività. I tempi della ripresa sono stati necessariamente lenti, in quanto si sono dovuti definire con estrema attenzione tutti i percorsi necessari alla tutela sia degli operatori, sia dei pazienti, nei reparti di degenza, così come nel pronto soccorso e nelle aree ambulatoriali. Oggi, nell’ospedale di Vaio, tutti i reparti hanno una configurazione differente, rispetto all’epoca pre covid, si sono infatti organizzati per poter ricoverare i pazienti in aree distinte, in modo da poter isolare immediatamente eventuali pazienti covid positivi ed evitare cosi il diffondersi dell’infezione».

E con lo stesso scopo, sono stati istituiti punti di triage, all’ingresso dell’ospedale e del Pronto soccorso.

«Tutti i pazienti che vengono ricoverati sono sottoposti a tampone e quelli che risultano positivi vengono trasferiti al Barbieri di Parma. Sono comunque riprese tutte le attività, sia internistiche che chirurgiche di ogni specialistica ed è iniziato il recupero degli interventi chirurgici sospesi. Anche il punto nascita è ritornato a Vaio ed è in piena attività. Non ci sarà nessuna diminuzione di posti letto durante il periodo estivo, anzi , lo sforzo di tutti i professionisti dell’ospedale è finalizzato a rispondere nel più breve tempo possibile, ai bisogni dei cittadini in attesa».

«Per concludere, una ripresa con molto entusiasmo - ha sottolineato la Frattini - ma anche con estrema attenzione e prudenza e con una organizzazione flessibile, che permetta di non coglierci impreparati nella malaugurata evenienza di una ripresa dell’epidemia, facendo tesoro di quello che la stessa ci ha insegnato nei mesi scorsi.

Anche tutta l’attività ambulatoriale è ripresa e il corpo M dell’ospedale (nuova ala ) è ritornato alla sua originale configurazione». s.l.