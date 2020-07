Marina Bersani, i fiori la sua passione

Marina Bersani era una donna capace di fare crescere tutto ciò che le stava attorno: l’azienda metalmeccanica Turchi Daniel, di Corcagnano (che gestiva con il marito), il figlio Teo, la nipotina Iris, i fiori della sua adorata casa a Carignano, perfino le api che facevano il miele nel giardino di casa sua.

Era riservata e semplice, Marina, un donna che è sempre riuscita a portare avanti i suoi sogni con successo. Ma ora, a soli 57 anni, ha dovuto arrendersi dinnanzi ad un tumore che in pochi mesi l’ha strappata, violentemente, alla vita. «Mia suocera era una donna appassionata, amata dagli amici e dai dipendenti dell’Azienda che per lei era una grande famiglia. Ligia al dovere era sempre pronta a mettersi in gioco. Per fare un esempio: in passato, ha imparato due lingue mentre aspettava in macchina che suo figlio Teo terminasse gli allenamenti sportivi», spiega la nuora Francesca che racconta come Marina abbia sempre incoraggiato il figlio, permettendogli di diventare un professionista di atletica leggera. «Quando mio marito era giovane lo seguiva ovunque, dandogli fiducia e permettendo che si affermasse nel mondo dello sport», sottolinea la nuora. Ora Teo è cresciuto ed è diventato fisioterapista delle Zebre Rugby.

«La mamma ha sempre messo per prima cosa la famiglia - spiega -. Quando è diventata nonna è impazzita di gioia, ma purtroppo è riuscita a godersi poco Iris, che, ora, ha solo un anno e mezzo. Le sue passioni erano i fiori e la bicicletta, amava infinitamente il contatto con la natura. La soddisfazione più grande era consumare frutta e verdura dell’orto, coltivata con le sue mani, prodotti sani, che esibiva con orgoglio». Teo rivela che il regalo più bello che lei e il marito Daniele si erano fatti ultimamente, era un corso di apicoltura che aveva permesso ad entrambi di gustare il miele prodotto dalle api, ospiti del loro giardino.

«Marina ha lavorato in azienda fino in ultimo, anche quando le forze non la sostenevano più - concludono Teo e Francesca -. Tenere la testa impegnata l’aiutava molto e non si è mai tirata indietro dai suoi doveri: era instancabile. Suocera e madre meravigliosa era una donna capace di farsi amare da tutti quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla». I.Sp.