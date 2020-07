Sabato in Sant'Evasio i funerali di Jones

Si terranno sabato i funerali di Jones Akwasi Aboagye, il calciatore 18enne morto dopo un tuffo dal pontile di Forte dei Marmi.

L'ultimo saluto si svolgerà nella chiesa di Sant'Evasio, in via monsignor Evasio Colli, alle ore 9, e molta gente si riunirà accanto alla madre, alla sorella e allo zio e alla zia. I funerali saranno offerti dall'Inter Club Parma con il contributo del Comune, tramite i Servizi sociali. La salma del calciatore, che giocava della squadra dell'Inter Club Parma in terza categoria, come attaccante, è stata trasportata da Parma sabato pomeriggio dall'ospedale di Lucca, dove venerdì si è svolta l'autopsia. Ma è ancora presto per conoscere i risultati dell'esame autoptico, che stabiliranno se Jones è morto per annegamento o per un malore. L'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Lucca ed è portata avanti dai carabinieri di Forte dei Marmi che dipendono dalla Compagnia di Viareggio: raccolte tutte le testimonianze, comprese quelle degli otto amici che erano a Forte dei Marmi con Jones, per ora non ci sono indagati. Sembra che il ragazzo si sia tuffato dal pontile e da un'altezza di circa tre metri, seguendo l'esempio di due amici, con cui aveva deciso di fare una gita al mare. r.c.