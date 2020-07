Borgotaro, tutto il paese per l'addio alla 45enne Roberta Berni

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO In chiesa c’era una sessantina di persone (congiunti e amici), nel rispetto delle norme previste per il contrasto al coronavirus, ma fuori, sull’ampio sagrato di Sant’Antonino, c’era praticamente l’intero paese per l'addio a Roberta Berni. È stato installato infatti un impianto di diffusione esterno, col quale è stato possibile seguire tutte le fasi del rito funebre.

Molti commossi, molti in lacrime, parecchi ancora increduli di fronte a un epilogo così inaspettato.

Roberta Berni, 45 anni, infermiera professionale, era una persona davvero speciale. Si era conquistata sul campo, la stima, l’amicizia e l’affetto di tutti. «Perché proprio lei - ha spiegato il parroco, monsignor Angelo Busi, nell’omelia - che sapeva prendersi cura delle persone con il suo lavoro, sapeva dare anche certezza di amore e sostegno, alla sua famiglia; sapeva portare aiuto a tutti».

Tante le testimonianze ed i ricordi. Momenti anche strazianti, in cui ogni tipo di retorica è totalmente assente. È stato insomma un saluto di un’intera comunità, di tanti colleghi, medici, tecnici e addetti ai vari reparti ospedalieri. Dopo il rito funebre, la salma è stata inviata a Parma per la cremazione.