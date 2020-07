In tantissimi al rosario di Syria

C’era tutta Collecchio, ieri sera, al rosario sul sagrato della chiesa parrocchiale per pregare per Syria Scala, la 12enne strappata all’affetto dei suoi cari da una malattia fulminate.

Durante la celebrazione il nonno della bambina, Claudio, si è sentito male ed è stato soccorso da un’ambulanza, anche la nonna Carmela ha avuto un mancamento. Tanta gente ha voluto stringersi idealmente alla madre Orsola, al padre Antonio ed ai congiunti, per riempire un vuoto incolmabile, per sostenere con la preghiera tanto dolore e sconforto. Il mondo della scuola, il mondo dello sport, con le compagne del Galaxy Volley, in cui «Sicca» giocava, tanta gente, i rappresentanti dell’Amministrazione: si sono stretti in un abbraccio corale alla famiglia. Il parroco, don Guido Brizzi Albertelli, ha detto: «Syria è stata un raggio di luce per chi l’ha conosciuta, è stata un dono grande». Era una ragazza solare, piena di vita che si è fatta volere bene. In tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia ed hanno pregato perché Syria, angelo salito al cielo, dia la forza alla sua famiglia di continuare a guardare al domani con fiducia, nel ricordo della sua grande forza, della sua vitalità, della sua generosità. I genitori, dopo la sua scomparsa, hanno concesso l’autorizzazione all’espianto degli organi e grazie a Syria, altri giovani possono oggi continuare a vivere, guardando al futuro con le sue stesse speranze, i suoi sogni, le sue aspettative, tradite da un destino ingrato. I funerali si svolgeranno domani, alle 9.45, partendo dalle sale del Commiato Collecchiesi in via delle Basse 1/G, per la parrocchiale. G.C.Z.