Investe un motociclista e non si ferma: fidentino nei guai

Un fidentino di 45 anni è finito nei guai dopo aver investito, a Piacenza, un motociclista. L’incidente è avvenuto pochi giorni fa, all’altezza di piazzale Roma.

Da quanto si è potuto appurare l’auto guidata dal fidentino ha omesso di fermarsi a uno stop travolgendo un motociclista che stava sopraggiungendo. Motociclista che, inevitabilmente, è finito a terra riportando lievi lesioni mentre la vettura è sparita nel nulla imboccando un’altra via limitrofa.

Grazie a un testimone, che si è annotato in pare il numero di targa della vettura e all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, la polizia locale di Piacenza è riuscita a risalire ben presto al proprietario dell’auto, un uomo di Fidenza appunto, di 45 anni. Che, poche ore dopo, è stato raggiunto nella sua abitazione dai carabinieri di Fidenza che hanno anche potuto appurare che l’auto aveva danni compatibili con l’incidente.

Il 45enne, che rischia una condanna penale fino a tre anni di reclusione e la sospensione della patente da 1 a 3 anni (patente che nel frattempo gli è stata ritirata) è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale. A questo si è aggiunta la sanzione per non aver dato la precedenza.

