Bene Kurtic, male Gervinho e Karamoh

6,5

SEPE

Nel primo tempo tiene il vantaggio del Parma con una paratona in pieno recupero. Non può nulla a inizio ripresa invece sul tiro all'incrocio dei pali di Kessie.

5

DARMIAN

Inizia così così poi cresce, anche se dalla sua parte il Milan ha prodotto le azioni più pericolose. Da diffidato becca un giallo tanto sacrosanto quanto inutile: salterà la prossima gara. Nella ripresa affonda insieme al resto della difesa, con errori che non gli appartengono.

5,5

IACOPONI

tiene bene la posizione, se la deve vedere spesso con un cliente difficile come Ibrahimovic. Che spesso lo sovrasta con il mestiere e con il fisico. Partita complicata, senza acuti e soprattutto con la difesa che troppo spesso è in difficoltà anche quando è piazzata.

6

ALVES

U 1' st

autoritario, preciso e deciso. Guida bene la difesa. Ma, come contro il Bologna, lascia dopo 45'. Stavolta per un piccolo acciacco fisico. Peccato.

5,5

DERMAKU

E 1' st

sta molto sulle sue pensando esclusivamente a difendere. Da lui ci si aspetta qualcosa di più soprattutto nel gioco aereo.

6

GAGLIOLO

dalla sua parte il Milan fatica molto a trovare spazi buoni per attaccare. Ed ha anche il merito di appoggiare spesso l'attacco. Sta sempre più diventando un punto fisso di questa squadra.

6

GRASSI

U 18' ST

torna in campo dal primo minuto. Dopo qualche minuto di rodaggio dove era in evidente difficoltà, anche perché il Milan nei primi minuti ha pressato molto alto, è riuscito a trovare gli spazi ed ha trovato inserimenti importanti in avanti. E in più fa l'assist gol per Kurtic. Peccato per il giallo che gli farà saltare la prossima gara: anche lui era diffidato.

5

HERNANI

E 18' ST

anche ieri sera impalpabile, travolto dalla superiorità fisica degli avversari. Chiamato a fare il play non riesce mai ad innescare i compagni.

6

BRUGMAN

U 18' ST

vale il discorso fatto per Grassi, visto il pressing alto dei rossoneri. Poi riesce a dare equilibrio alla squadra, cercando di dare i tempi ai movimenti della squadra. Manca invece nella fase offensiva.

6

INGLESE

E 18' ST

ha sui piedi l'occasione del 2-2, ma Donnarumma lo stoppa bene. Si capisce l'importanza di questo giocatore per il Parma. Ma serve la forma migliore.

6,5

KURTIC

tanta corsa, sembra il più in forma dal punto di vista fisico. Preziosi i suoi inserimenti anche se a volte i comnpagni non riescono a servirlo. Ma al momento giusto ha fatto gol. E' l'ultimo ad arrendersi, ci prova ancora con un paio di tiri da fuori pericolosi.

5,5

KULUSEVSKI

tribola e non poco a trovare il ritmo giusto. cresce insieme alla squadra alla fine del primo tempo ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Nella ripresa gioca anche da centrocampista senza troppa fortuna, anche se in quella posizione ha trovato qualche spazio in più.

sv

CORNELIUS

U 13' ST

si fa male subito, manca il punto di riferimento avanzato.

5,5

KARAMOH

E 13' ST - U 35' ST

spesso non riesce a cogliere l'attimo, si ha quella sensazione di incompiuta che lascia l'amaro in bocca. Le chance cominciano a essere più di una per lui, ma non lascia il segno.

sv

CAPRARI

E 35' ST

5

GERVINHO

dopo nemmeno un quarto d'ora si ritrova a fare il centravanti, ruolo che chiaramente non gradisce. Ha la grande occasione dopo l'unica azione delle «sue» ma spara alta. Bravo a innescare Grassi nell'azione del gol. Nella ripresa cala vistosamente e non è mai pericoloso dalle parti di Donnarumma.

6

All. D'AVERSA

altra serata difficile per il Parma. Eppure lui rimette il solito vestito alla sua squadra, sperando che gli automatismi utilizzati per tutto il campionato possano aiutare i crociati in questo momento difficile. Purtroppo il ko inaspettato di Cornelius scompagina questi piani e quindi fa di necessità virtù con i cambi. Ha ragione, senza un centravanti di ruolo è difficile giocare. E ieri il centravanti è mancato per quasi un'ora.