Successo per la rivista di chirurgia d'urgenza fondata a Parma da Catena

Ottiene nuovi risultati la rivista «World Journal of Emergency Surgery», che tratta di chirurgia d’urgenza e trauma ed è stata fondata nel 2006 da Fausto Catena, medico chirurgo, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, e dall’illustre collega professor Ernest Moore di Denver. La rivista, che ha direzione scientifica a Parma (e publisher a Londra), ha avuto negli anni un successo sempre crescente (superando la nota avversaria americana che si imponeva sul mercato da 40 anni) ed ha recentemente ricevuto un importante riconoscimento: «Infatti è stata oggetto di un significativo incremento dell’impact factor (indicatore universalmente riconosciuto della qualità di una rivista scientifica) arrivando a 4.1, - piazzandosi tra i livelli più alti della riviste di chirurgia e di emergenza», sottolinea Catena, che dirige la rivista insieme al prof. Walt Biffl di San Diego. È un motivo di vanto non solo per il nostro ospedale, ove ha sede la direzione scientifica nella persona del dottor Catena, ma anche per la nostra città, essendo la rivista tra le prime nel mondo sia nel campo della chirurgia sia nel campo dell’urgenza.

«In questi anni l’impegno è stato costante ed imperativa l’ottimizzazione del lavoro per ottenere risultati così impattanti. La rivista è tra le poche con impact factor con direzione scientifica in Italia e raggruppa chirurghi d’urgenza e del trauma di tutto il mondo, sia dei paesi ad alte risorse che di quelli con poche risorse. Desidero sottolineare il grosso impegno che ha avuto il giornale nell’estensione, per primo, delle linee guida di questa parte della scienza». I.S.