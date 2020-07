Addio a Bergamaschi, l'assicuratore che aveva un sorriso per tutti

E’ scomparso Adriano Bergamaschi, noto e stimato personaggio, titolare per tanti anni di un’agenzia assicurativa prima e quindi immobiliare. Aveva 80 anni.

Originario di Samboseto, aveva conseguito il diploma di perito agrario all’Istituto agrario Stanga di Cremona.

Dopo il diploma si era però allontanato dalla passione agricola preferendo operare sin da subito nel mondo assicurativo, dove è diventato co-agente dell’assicurazione La Cattolica di Fidenza. Non solo i borghigiani ma anche tante altre persone dei dintorni ricordano ancora Bergamaschi, l’agente gentile, cordiale, che accoglieva sempre tutti col sorriso. Particolarmente esperto anche nel comparto immobiliare aveva costituito un’agenzia che ha operato fino a pochi anni fa, sempre nella centralissima via Malpeli.

Adriano Bergamaschi è ricordato dai tanti amici che aveva e dai conoscenti, soprattutto per la sua disponibilità verso tutti. Era una persona solare, che amava il rapporto con la gente e non era difficile vederlo dialogare con i clienti, ma anche con i fidentini, che passavano semplicemente davanti all’agenzia per un saluto. In particolare, lo ricordano con affetto e stima anche diversi compagni di scuola dell’istituto Stanga, con i quali Adriano amava incontrarsi quasi annualmente, da decenni. Alcuni di questi venivano appositamente al raduno, ospitato in qualche trattoria locale scelta da Bergamaschi, da varie parti d’Italia, e anche dall’estero.

E’ deceduto all’ospedale Piccole Figlie di Parma, dove è stato trasferito ultimamente dopo un ricovero di vari mesi all’ospedale di Parma, premurosamente assistito con profondo affetto e instancabile dedizione dalla moglie Luciana, che non lo ha mai abbandonato un istante, sino a raccoglierne l’ultimo respiro.

Il rosario è stato recitato ieri nella chiesa parrocchiale di san Michele arcangelo, con larga partecipazione di fedeli. Il funerale sarà celebrato nella chiesa della terra natia di Samboseto, oggi pomeriggio, alle 15. La salma arriverà dalla Casa di cure Piccole figlie di Parma.

Dopo la cerimonia funebre la salma sarà tumulata nel locale camposanto.

s.l.