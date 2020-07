Invia 200 euro di caparra, ma il furgone resta un miraggio

Forse fin troppo basso il prezzo per quel furgone, anche se usato. Ma lui, origine algerina, si era fidato della voce al telefono quando, nel maggio del 2017, aveva chiamato per chiedere informazioni sull'annuncio online che pubblicizzava la vendita di un Mercedes Benz Vaneo. Già il giorno dopo aveva caricato sulla Postepay che il venditore gli aveva indicato 200 euro di anticipo. Soldi gettati al vento, perché il furgone resterà solo un'immagine vista online. E a lui non è rimasto altro che denunciare alla polizia postale quel giovane uomo che aveva sentito una sola volta al telefono ma di cui conosceva il nome, avendo fatto la ricarica sulla sua Postepay. Un quarantenne della provincia di Pordenone, accusato di truffa, che ieri è stato condannato a 8 mesi più 150 euro di multa.

Un annuncio come tanti sul sito Autoscout.it: lì, spulciando tra le varie offerte, il giovane algerino, da tempo residente a Parma, aveva trovato il furgone che per modello e prezzo faceva al caso suo. Così, aveva subito chiamato il numero di telefono indicato. Era stato lo stesso 40enne friulano a rispondere. Il prezzo? 1.550 euro. Una cifra abbordabile per il compratore, che tuttavia aveva tentato di ottenere un po' di sconto perché l'intenzione era comunque quella di chiudere al più presto con l'acquisto di quel furgone di cui aveva bisogno. Richiesta accettata: il venditore aveva abbassato il prezzo a 1.200 euro, a patto di avere un anticipo di 200 euro.

Il giovane algerino era soddisfatto dell'accordo, tanto che aveva fatto passare meno di 24 ore per il versamento della caparra. Era andato in una tabaccheria di via Montebello e aveva fatto caricare i 200 euro richiesti sulla Postepay. Nel pomeriggio, poi, per far sì che potesse essere fatto il passaggio di proprietà del furgone, aveva inviato all'indirizzo mail del venditore la copia dei suoi documenti.

Tanta sollecitudine caduta nel vuoto, però. Mai un riscontro da parte del 40enne. Che quando si è degnato di rispondere al telefono, ha subito riattaccato sentendo la voce del giovane algerino.

