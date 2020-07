Staccionate rotte sui bastioni. «Sono pericolose»

ISABELLA SPAGNOLI

Aggiustate quelle barriere in Cittadella, scrive un lettore della Gazzetta puntando il dito su alcune protezioni piuttosto sgangherate.

«Sono un jogger cinquantenne, padre di due figli di 8 e 6 anni che passano molte ore in Cittadella dove giocano, corrono, qualche volta si perdono». Riguardo le barriere di legno, riflette il frequentatore del parco, «credo sia un importante problema di sicurezza pubblica. Mi chiedo se, ancora una volta, ci vorranno vittime prima di aprire un piccolo cantiere e sanare una situazione che perdura da anni e se, chi doveva controllare, non ha controllato, non dovrebbe ora prendere le misure necessarie».

A che punto sono i lavori di ristrutturazione in Cittadella? «Comprendiamo l'osservazione del cittadino - risponde l'assessore ai lavori pubblici Michele Alinovi - Il Comune è già intervenuto sui lavori inerenti alle barriere di legno lunedì scorso e i lavori urgenti sono terminati mercoledì. Ad oggi sono state riparate le situazioni più a rischio e progressivamente sistemeremo le parti rimanenti». Alinovi spiega che sono stati già fatti lavori significativi per la riqualificazione della Cittadella: «In primis abbiamo investito 700mila euro per il restauro integrale della porta farnesiana della Cittadella, primo passo significativo insieme ad altri interventi fatti sul portone di accesso e ci siamo occupati della riattivazione dell'ex ostello, diventato un punto di aggregazione e un centro civico legato al tema delle famiglie e dei giovani. Assicuriamo che il processo andrà avanti, siamo in procinto di cominciare ad affrontare la riqualificazione di intere parti della Cittadella, che insieme al Parco Ducale è uno dei due parchi cittadini più amati dai parmigiani e dall'importante valore storico monumentale e sociale emblematico. Quindi è doveroso averne cura».