Un chilo di droga nello stomaco: condannato a 3 anni

Oltre un chilo di droga nello stomaco. Eroina e cocaina racchiuse in 95 ovuli che avrebbe dovuto consegnare in tempi certi per non rischiare di andare incontro a una fine terribile. Nigeriano, vent'anni soltanto, era stato bloccato dalla Finanza alla fine di novembre dello scorso anno in stazione, e ieri è stato condannato a 3 anni, oltre al pagamento di 12mila euro di multa. La scelta del rito abbreviato gli ha consentito di poter beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

Era sceso a Parma da un treno proveniente da La Spezia: titubante, un po' troppo guardingo, tanto da far scattare subito qualche sospetto nella pattuglia delle Fiamme gialle. I militari lo avevano fermato chiedendogli di mostrare i documenti e di spiegare perché si trovasse a Parma. E lui aveva risposto in maniera evasiva, mostrandosi sempre più nervoso, particolare che aveva convinto i finanzieri ad accompagnarlo nella caserma di via Torelli per approfondire il controllo. Negli uffici delle Fiamme gialle il nigeriano, sempre più agitato, si era anche sentito male. Così i militari lo avevano accompagnato al Maggiore, per eseguire una radiografia allo stomaco e verificare la presenza di eventuali ovuli ingeriti.

E gli accertamenti avevano dimostrato ciò che i finanzieri cominciavano a sospettare. Ma già pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale, il ragazzo aveva espulso 25 ovuli. Era solo una minima parte, tuttavia, perché il numero complessivo era quasi quattro volte tanto. Eroina e cocaina per un valore complessivo di oltre 100mila euro.

r.c.