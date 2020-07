Sorbolo, sfonda la porta del circolo sportivo per farsi una doccia

SORBOLO Ha scavalcato la recinzione, forzato una porta e si è introdotto negli spogliatoi per farsi una doccia. Il tutto con il centro sportivo, quello di via IV Novembre a Sorbolo, chiuso. Un episodio a dir poco singolare. In ogni caso scatterà una denuncia – per invasione di proprietà pubblica – a carico di un cittadino di circa trent’anni di Sorbolo Mezzani. L’uomo nella giornata di giovedì scorso è stato notato da alcuni cittadini, che hanno poi segnalato l’accaduto agli agenti del presidio di Sorbolo della Polizia locale dell’Unione Bassa Est Parmense, mentre scavalcava la recinzione del centro sportivo. Poi, una volta all’interno dell’area, il 30enne si è diretto verso gli spogliatoi, forzando la porta di accesso. A seguito della segnalazione dei cittadini sul posto sono prontamente intervenuti il sovrintendente Vincenzo Scarici e l’assistente Federico Mozzini che hanno provveduto ad identificare l’uomo che ora, su querela del gestore dell’impianto sportivo, sarà denunciato per il reato penale di invasione di terreni pubblici. r.c. © RIPRODUZIONE RISERVATA

