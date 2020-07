Tre lombarde a Soragna per disfarsi dei rifiuti: viste e multate

MICHELE DEROMA

SORAGNA 600 euro di multa e l’obbligo di bonifica del luogo in cui avevano abbandonato alcuni sacchi di rifiuti: è la sanzione inflitta nei giorni scorsi, dalla polizia locale di Busseto e Soragna, a tre donne residenti in Lombardia e sorprese direttamente dal sindaco di Soragna, Salvatore Iaconi Farina, mentre scaricavano alcuni sacchi di rifiuti da un furgone lungo la strada provinciale 59, nel centro della frazione soragnese di Castellina. È stato proprio il primo cittadino a segnalare l’accaduto agli agenti della Polizia locale, che utilizzando il sistema di videosorveglianza comunale, sono riusciti a ricostruire l’identità delle autrici del gesto.

Quello accaduto a Castellina è solo uno tra i casi di abbandono di rifiuti purtroppo ripresi nelle ultime settimane, dopo il periodo di lockdown in cui queste azioni erano sensibilmente diminuite anche sul territorio soragnese: il comandante della Polizia locale intercomunale, Massimiliano Deleo, ha così invitato la cittadinanza, «nonostante i numerosi casi risolti, a non abbassare la guardia e a segnalare tempestivamente agli agenti qualsiasi anomalia legata al non corretto smaltimento o abbandono dei rifiuti, malcostume è sempre più diffuso».