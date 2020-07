Viale dei Mille: auto contro bici, investita sulla pista ciclabile

Stava attraversando in sella alla bicicletta all'altezza in viale dei Mille, sulla pista ciciclabile a pochi passi da via Spezia, quando è stata centrata da un'automobile.

Ad avere la peggio, ieri mattina intorno alle 9, la donna in sella alla bici, una cinquantunenne di origine moldava che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è stata colpita dall'auto ed è caduta rovinosamente a terra.

Subito, allertata dai passanti e dalla stessa donna che era alla guida dell'auto, sul posto è arrivata un'ambulanza dell'Assistenza pubblica che ha trasportato la donna al pronto soccorso con ferite non gravi. Nel frattempo, mentre i soccorsi erano all'opera, sul luogo dell'incidente si è fermata anche una pattuglia della Guardia di finanza che ha provveduto a regolamentare il traffico a quell'ora nella zona di barriera Bixio e dintorni piuttosto intenso. Un punto, quello dell'incidente, ma anche il vicinissimo incrocio con via Volturno, che tiene in apprensione i residenti.

«Qui il traffico è molto intenso - spiega un uomo -, a volte le auto vanno forte e attraversare la strada è rischioso».

