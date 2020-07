«Il femminicida non è mai un individuo depresso»

GIOVANNA PAVESI

Se tracciare il profilo comune di un femminicida è impossibile, perché ogni caso è diverso, si può partire da qualche tratto generale e da un punto di partenza importante: smettere di identificare l’omicida con l’individuo depresso.

Ne è convinto il professor Carlo Marchesi, psichiatra e direttore dell’Uoc Servizi Psichiatrici ospedalieri a direzione universitaria, che conferma: «Nessuna persona affetta da un disturbo depressivo ammazzerebbe per rabbia o vendetta chi lo ha abbandonato e vuole rifarsi una vita senza di lui. Il depresso, piuttosto, si uccide perché non riesce più a vivere l’esistenza di prima ed è convinto che niente potrà restituirgliela».

LA MOLLA DELLA RABBIA

Secondo lo specialista, quando si parla di femminicidio, si ha spesso a che fare con soggetti gelosi, sospettosi, pieni di risentimento e con delle difficoltà nei rapporti interpersonali: «Il depresso non è arrabbiato e la prima cosa che fa è attribuirsi delle colpe. L’uomo lasciato, invece, addossa la responsabilità all’altra persona. Il vissuto è completamente diverso e appartiene all’ambito della rabbia».

Come chiarito da Marchesi, chi agisce con violenza sulla propria compagna, ritenendola l’origine del suo dolore, decide di «liberarsi» di lei: «Il punto è che togliendo di mezzo la causa, si toglie di mezzo la vita di quella persona».

E se al femminicidio segue il suicidio, per lo psichiatra non si tratta di rimorso: «Non è per il senso di colpa per quanto commesso che mi uccido: mi ammazzo per «colpa» sua».

L'APICE DEL RISENTIMENTO

Quando la rabbia diventa più intensa e non si contiene più (e spesso accade in fase di separazione), soprattutto in alcuni soggetti che hanno insito in loro questo sentimento, la molla può trasformarsi nell’atto peggiore e la forza di quell’emozione non si arresta di fronte a nulla. «Si comprende bene con una metafora: in Versilia, le onde del mare sono alte 20 centimetri normalmente, ma quando c’è burrasca arrivano anche a qualche metro, portandosi via tutta la spiaggia. Qual è la differenza? È sempre acqua, solo che nel secondo caso è una forza cento volte maggiore», spiega Marchesi.

LA COMPONENTE BIOLOGICA

Esiste poi una componente biologica quando si parla di violenza di genere.

«L’aggressività, anche sui minori, appartiene sempre più alla sfera maschile, rispetto a quella femminile. La ragione è biologica e ha a che fare con l’evoluzione e anche con l’assetto ormonale», conferma lo specialista.